〈財經主筆室〉美圖上市蜜月失靈 APP經濟不再成票房保證

鴻海集團總裁郭台銘日前說，連他女兒2歲不到就會使用中國App美圖秀秀修照片，代表其普及程度，不過上周在香港甫上市掛牌的美圖IPO，蜜月行情失靈，以平盤作收，引發市場對於一款只是讓人在網路上變美的APP有多少未來性的討論。同時近來投資界對於APP經濟時代是否提早結束，出現一些檢討聲浪。

APP曾經是科技創新的顯學，蘋果電腦今年在6月的WWDC大會宣布應用商店App Store已擁有200萬個應用，所有應用的累計下載次數過1300億次，並直接向開發者支付500億美元的超高酬報，且有報告預期2020年蘋果App Store的應用數量將超過500萬。

不過儘管科技界對App成長依舊樂觀，無論蘋果App store或Google Play應用也愈來愈普及，不過不容忽視的是，App競爭者也愈來愈多，芬蘭軟體公司2009年推出的Angry Birds遊戲曾經風糜全球，創下累計超過10億次的風光榮景，其中收費下載次數超過四分之一，但2015年開始已沒有推出新的版本，今年一度造成全球轟動的任天堂手遊Pokemon Go引爆一陣AR（擴增實境）風潮，也帶動任天堂股價一度狂飆，但最新遊戲超級瑪琍歐RUN一推出，卻已經沒有當初的熱度，任天堂股價一天就重摔逾5%，市值蒸發15億美元。

最新的檢討是推出的App應用中超過3分之2以上的程式是屬於「僵屍APP」，沒有人下載、評論，不足以被消費者發現的程式，而僅不到1%的熱門App卻占了超過七成以上下載量。在競爭過度激烈下，App也很難收費，就算一度有高下載量，但時間也很難長久，例如Pokemon Go大約也只佔蘋果App Store下載排名第一名寶座不到二個月，3個月雖累計創造6億美元營收，但時間不足以讓任天堂產生大量經濟遞沿效應，而任天堂開發周邊商品的速度也略顯緩慢，當人氣迅速退潮，相關的高獲利聯想空間也快速被壓縮，這些都讓App經濟後市蒙塵。

而且據統計，全世界熱門App應用的開發或是收益者，81%以上都集中在高度已開發國家，其中美國就占了3成以上，前三大國更占了將近7成，不算中國的低開發國家僅占不到1%，台灣、南韓仍是以當地App為主，投資人對於App經濟的熱情恐怕已不如2009~2014年當時。

美圖是繼騰訊之後，港交所上市的最大互聯網企業，上市表現欠佳，恐怕是對於App經濟的一個警訊，市場憂心就連App市場都已陷「紅海」殺紅眼的狀況。未來的高成長性恐怕難再。消費者使用習慣瞬息萬變、研發速度愈來愈短成本愈來愈高，而app如何帶動軟硬體共同成長，平台商業模式難以突破，讓現實市場也能賺夠錢，來支應愈來愈高的開發成本，更是未來的難題。投資人應該正視App經濟已不再是票房保證。