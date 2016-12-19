聖誕跨年瘋出國 歐洲過聖誕、雪梨跨年看煙火

歡樂聖誕月出國好時機！不論是想到歐洲感受充滿人文風情的聖誕氛圍，或是到擁有世界級美景的紐澳搶看2017年第一道曙光，迎接嶄新的一年，跨年假期、農曆年前總是出國旅遊的好時機！中華電信宣佈推出限時「日租型598方案」出國行動上網優惠方案，2016年12月20日起至2017年3月31日止，凡至紐、澳及歐洲共26個指定國家，即可享受漫遊優惠上網優惠，用多少算多少，每日漫遊上網吃到飽也只要598元，原機原號免換SIM卡、免租分享器、免找Wi-Fi，出國旅遊上網最便利。

紐澳、歐洲等手機上網專屬優惠「日租型598方案」新推出

真正用多少算多少，單日最高只要$598，遊走各國都適用，不怕被多重收費！

中華電信因應聖誕、跨年與春節連假客戶出國旅遊手機上網需求，自12月20日起推出「日租型598方案」優惠，客戶凡至紐西蘭、澳洲、英國、法國、德國、義大利、西班牙、荷蘭、葡萄牙、捷克、奧地利、瑞士、克羅埃西亞、比利時、希臘、土耳其等26國旅遊的客戶，搭配「日租型598方案」，手機上網用多少、算多少，沒有最低收費門檻，每MB只要約20元，每日吃到飽也只要598元！不同國家上網用量合併計算好安心，不怕被多重收費。出國玩耍就要原機原號、免換SIM卡直接上網，讓你想要隨手PO文、傳照片、找地圖時，都不用再被分享器、Wi-Fi耽誤了上網分享好時機！

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國內外隨辦即用超方便！

另外，除了紐澳、歐洲旅遊玩家外，已經安排去日本、香港、韓國、泰國…等亞洲熱門國家旅遊的客戶，也可選擇中華電信「日租型1、3、5日」優惠方案，同樣以量計費，用多少算多少，1日上網吃到飽只要399元，天數越多、單價更低！出國上網優惠申辦超簡單，中華電信客戶只要透過客服APP、在國外手機免費撥打「*135#」、emome網站、800客服專線等多元國內外申辦管道，即可隨時輕鬆申辦。