七成五的偏鄉孩子 飢餓時僅有泡麵和罐頭果腹

根據兒福聯盟公布的一份「2016年台灣學童城鄉差距」調查報告指出，高達48%的偏鄉孩子表示自己家中課外書不到10本，比例是都市孩子的2.2倍，此外也有近三成偏鄉孩子放學後沒有人可以指導功課，為都市孩子的1.2倍。在親職、學習資源和課外生活匱乏之下，偏鄉的孩子該如何擁有更好的學習和成長機會？

學習是扭轉孩童未來的重要關鍵，但偏鄉學童卻是遠遠輸在學習的起跑點上，統計數據顯示，15.7%偏鄉孩子家中無網路、比例是都市孩子的1.7倍；二成三的偏鄉孩子家中無電腦，比例是都市孩子的2.6倍；除了3C設備之外，偏鄉學童課外讀物也相當缺乏，高達48%的偏鄉孩子表示自己家中課外書不到10本，比例是都市孩子的2.2倍，此外也有近三成的偏鄉孩子放學後沒有人可以指導功課，為都市孩子的1.2倍。

在課後生活和寒暑假生活方面，對他們來說，一放假就是另外工作的開始，將近四分之一的偏鄉孩童需要在課後幫忙家裡做生意，而需要打工賺錢的比例，也比都市學童高出4.1倍。更別說國內或是出國旅遊，九成二偏鄉孩子過去一年無出國旅遊經驗，比例是都市孩子的1.2倍，連學校的畢業旅行，都有近二成一的偏鄉孩子曾擔心家中繳不起費用而無法參加，比例是都市孩子的1.9倍。

進一步比較都市富孩子和偏鄉窮孩子最基本的食衣住行，調查發現有高達七成五的偏鄉窮孩子飢餓時以泡麵、罐頭、零食果腹，除此之外，也有六成八的偏鄉窮孩子曾有睡前飢餓，但家中沒有食物可吃的經驗。調查發現，當都市富孩子在煩惱上學要搭配哪雙鞋子時，卻有高達35.2%的偏鄉窮孩子連兩雙以上大小剛好的鞋都沒有。

兒福聯盟執行長陳麗如表示，隨著社會的發展變遷，造成勞動人力向都市地區移動，在缺乏工作機會的偏鄉地區，只留下老的和小的，家庭結構不健全，如果再缺乏外界的資源或是學習刺激，這些偏鄉孩子和一般孩子的差距就會愈來愈遠。

聖誕節將至，這群孩子需要的耶誕奇蹟不是玩具、衣服，而是就像所有的孩子一樣，吃得飽、穿得暖、可以學習、夢想未來。兒盟再次呼籲社會大眾伸出援手，一起當這群偏鄉孩子們的耶誕老人，幫助他們也有一個快樂無憂成長機會！