信義誠品獨家開放跨年、Just Grill 推出CP值超高的跨年趴!

位於台北信義區誠品書店的六樓的Just Grill開幕至今廣受歡迎，超高CP值的炭烤牛排與海鮮，以及挑高兩層樓、正對台北市著名地標—101大樓的大面落地窗景，讓饕客們爭相前來品嘗美味、享受食尚氛圍。

Just Grill推出的「跨年煙火‧海陸電音派對」，內容包括可雙人分享的超澎派海陸大餐，主廚準備了滿布餐檯的繽紛鮮翠開胃沙拉吧、口感濃郁的番茄海鮮南瓜湯，主菜每人可任選6盎司的黃金菲力牛排、8盎司的頂級炭烤美國肋眼牛排、鮮嫩多汁的紐西蘭羊肩排、或是現流的時令鮮魚，每一道主菜都有附贈半隻彈牙的炭烤波士頓龍蝦，主菜之後、還有豐盛的水果、主廚特製甜點以及哈根達斯冰淇淋無限取用。派對期間，更安排知名DJ駐場，以熱鬧歡愉的沙發電音貫穿全場。用餐賓客更可以無限暢飲美國知名酒莊羅伯‧蒙岱爾旗下Woodbridge的紅、白酒。

Just Grill服務人員將在11點45分時引領賓客前往位於誠品大樓七樓的景觀花園，俯瞰上百萬位在信義區等待跨年的人潮，一邊品啜迎賓飲、一同期待凌晨12點的倒數時刻，近距離欣賞一年一度且聞名於世的101煙火大秀。

此外，台北晶華酒店更與Just Grill跨年派對結合，於12月31日當天限量推出一泊二食住房專案，每房NT$24,999起，即可入住擁有101景觀的豪華客房一晚，並享用Just Grill的跨年煙火雙人饗宴。豐盛內容還包括隔日的柏麗廳自助早餐兩客、24小時台北捷運票兩張、迎賓水果與早報、免費使用健身房、三溫暖以及頂樓露天游泳池…等專屬禮遇。歡迎您呼朋喚友、與Just Grill共度歡欣鼓舞、獨一無二的倒數派對！