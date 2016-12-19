狗醫生賣萌 陪伴兒童體驗生命教育

「2016玩科學日」於17日圓滿落幕，當天現場除了精彩手作科學實驗外，也邀請六隻狗醫生和小朋友玩闖關遊戲，還有乖乖讓老人家幫他們換上聖誕服裝，模樣超萌、逗趣，讓現場老人和小孩Hight翻天!

振興醫院結合台灣拜耳公司、社團法人台灣動物輔助活動及治療協會（簡稱台灣狗醫生協會）於上週六共同舉辦「2016玩科學日」活動由六隻高人氣的狗醫生共同參與互動，貴賓狗滿仔，曾經是被遺棄的流浪狗；另一隻從繁殖場被救援出來的馬爾濟斯犬QQ，牠們都是被領養後經過訓練，變身成為狗醫生，目前會到學校特教班、護理之家及早療中心等擔任狗醫生的服務。

振興醫院副院長蔡勝國醫師表示，醫院創院已四十五年，從最早期照顧小兒麻痺病童，到設立老人護理之家，一直都本著關懷弱勢族群的需要出發。這次活動除邀請院內護理之家住民與家屬外，更擴大邀請社區明德國小學童加入，結合院方資源，發展社區服務，希望社會也一起關注老人、小孩的身心健康。

大家總是說狗兒是人類最好也是最忠心的朋友，曾有研究指出，狗兒有同理心，且能解讀人類的情緒，牠們會用舌頭舔或鼻子碰觸的方式來安慰情緒不佳的人類；科學家也發現，人類在觸摸狗兒後，原本的焦慮感跟孤獨感都會降低，原因在於摸摸狗兒後，我們體內和壓力相關的荷爾蒙（例如皮質醇）會很自然的減少。

根據台灣狗醫生參與的國科會研究計畫結果顯示，動物輔助治療在老人與兒童身心靈上有顯著的治療成效：老人們在「生活自理」與「社會互動」治療目標的平均達成率較高，有狗探視的老人注視目標物的時間較長，也較會主動移向目標物，他們也會較常作出自發性的撫摸動作；在兒童方面，有狗組兒童在「肢體活動」與「社會互動」治療目標的平均達成率較佳，顯示動物的加入對老人及兒童都有正向影響。

「拜耳玩科學日」是台灣拜耳行之有年的科教活動，藉由科學教育闖關遊戲讓小朋友手做實驗，幫助其累積知識與學習。參與實驗的小朋友與家長都樂在其中，也開心地說：「長知識了！」另外實作3D虛擬黑箱，則是利用折反射等原理，做出可以讓手機上2D影像，可以變成3D畫面的神奇小盒子，讓小朋友驚呼連連，而今年加入了台灣狗醫生協會合作，融入動物及生命教育的理念。

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補充資料來源：台灣狗醫生協會