世界羽聯年終賽 戴資穎二度封后

世界球后戴資穎和韓國好手成池鉉，今天在世界羽聯超級系列賽年終賽女單決賽交手，戴資穎最終以21比14、21比13摘冠，繼2014年後二度封后。



世界羽球聯盟（BWF）超級系列賽年終賽在杜拜點燃戰火，寶島女將「小戴」戴資穎繼2013、2014年後，第三度叩關女單冠軍獎盃。



2013年戴資穎首度角逐年終賽就晉級決賽，最後敗給中國大陸名將李雪芮，獲得亞軍，2014年又挺進冠軍戰，擊敗成池鉉，成為台灣第1位在年終賽奪冠的選手。1051218



單純享受比賽 戴資穎年終賽二度摘冠



繼2014年世界羽聯年終賽，戴資穎今天又在女單決賽擊敗韓國好手成池鉉，二度捧起年終賽冠軍獎盃，如今更是球后，她說，沒有特別追求什麼，就享受比賽。



世界羽球聯盟（BWF）超級系列賽年終賽在杜拜點燃戰火，寶島女將「小戴」戴資穎繼2013、2014年後，今年第三度叩關女單冠軍獎盃，以21比14、21比13獲勝，拿下第2座年終賽冠軍。



比賽開打前，戴資穎一臉微笑進場，看來怡然自得，開局更是壓著成池鉉打，憑著穩定表現和多變手法，首局一度以12比4領先。



雖然戴資穎接下來連續發生失誤，又面對成池鉉的追趕，僅剩下12比10的優勢，所幸戴資穎及時站穩腳步，接發球積極進攻，最後以21比14贏得第1局。



第2局一開始雙方膠著，不過戴資穎處於優勢時，也勇於積極殺球，接下來又挑戰鷹眼成功，拉開到11比6優勢，士氣處於高檔，加上成池鉉頻頻失誤，小戴先以20比12拿到冠軍點。



戴資穎隨後掛網，雖然浪費一次冠軍點，但成池鉉出現再見失誤，小戴最後以21比13笑擁金盃，並獲得8萬美元冠軍獎金。



賽後大會主持人問小戴，這次是2014年後，又在杜拜拿到年終賽冠軍，喜歡在杜拜比賽嗎？



戴資穎說，杜拜環境好，很享受比賽，也很開心贏得冠軍。



主持人又問戴資穎，今年是豐收的1年，尤其成為世界球后，有什麼想法？戴資穎表示，其實沒有特別追求什麼，就享受比賽，感謝觀眾為她加油。



戴資穎11月底在香港羽賽擊敗印度的奧運銀牌辛度（Pusarla V. Sindhu）拿下冠軍，這次年終賽擊敗中國大陸的孫瑜、成池鉉，這3個對手，身高都至少高戴資穎12公分以上。



戴資穎的爸爸戴楠凱透露，教練賴建誠的功勞最大，也特別找了2名身高180公分左右的甲組男子選手楊智傑、萬佳鑫陪練，讓戴資穎面對這樣的對手不陌生。