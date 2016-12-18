源自甜點之都法國 聖誕節樹幹蛋糕的越南身世

聖誕節快到了，巴黎街頭的櫥窗展示著形狀相似的「原木」，瘦長的咖啡色、搭配糖霜的光澤，「聖誕節樹幹蛋糕」(Yule log cake)或法文「bûche de Noël」是法國聖誕節的常見景觀，各家甜點或麵包店都會展示他們最得意的精心作品─巧克力海綿體搭配厚厚的鮮奶油，融合古典又有創造力的造型，可謂法國的文化驕傲。

但在越南的「聖誕節樹幹蛋糕」，就保留著地緣政治、社會經濟與文化體系的融合，成為這項甜點的另一個傳奇。

美媒Quartz報導，殖民越南67年的法國，當年離開後留下了許多法國料理的烹飪方式，北越的料理起先受到中國很大影響，後透過高棉與和占族烹調傳統而融入印度口味，當19世紀後期法國進入東南亞，越南的米飯、麵食、紅番椒、魚露與香料口感的菜餚就被法國料理常用的奶油、麵包、牛奶與糖所混合。

一位飲食歷史學家與學者Erica J. Peters說，早在1910年，一家越南胡志明市(當時稱為西貢市)報紙就已報導巴黎甜點的美味與巴黎手作的精細，包括用水果甜酒製作而成的蛋糕。自那時起，咖啡與法式長條麵包就開始出現在越南早餐的餐桌上，根據Peters的說法，當時進口至法屬印度支那(法國在東南亞殖民的領土總稱)的巧克力數量在十年內增加了189%，從75噸增至1923年的142噸。

1941年，法國報紙L’Écho annamite刊登在首都開設烘焙、烹飪、刺繡與縫紉課程的廣告，包含製作法式小甜點、巧克力蛋糕、千層酥和聖誕節樹幹蛋糕，曾出過5本烹飪食譜的作家Andrea Nguyen就說，「當時越南人對聖誕節樹幹蛋糕十分著迷。」

1975年Nguyen與家人因南越的垮台而逃至加州，她母親在當地開設了一家裁縫店，為了與他們的美國朋友共度聖誕節，Nguyen家人烤了25個迷你和正常尺寸的聖誕節樹幹蛋糕分送親友，Nguyen的父親事後回憶道，「分送樹幹蛋糕給朋友是想表達『來到美國的越南人和美國人是有某程度關聯的』。」

當年Nguyen和家人離開越南時，聖誕節樹幹蛋糕在越南還是一種專業，由於奶油、精緻糖類和白麵粉在越南都還是奢侈品，更不用說烤箱的昂貴花費，一般人根本不可能在家烤蛋糕，有錢人只會外出消費。

今日，越南的基督徒人口不到10%，但聖誕節的氣息卻十分濃厚，特別是在首都胡志明市，這個節日的目的是為了社交、上街購物、帶孩子出去透氣，而不像美國是家庭團聚的節日，而分送聖誕節樹幹蛋糕則是一種趣味，就像家中火爐旁的樹幹，象徵著新的一年與豐收，且通常是在平安夜才會一起享用。

每年聖誕節，各家甜點店都會推出他們各式法式蛋糕，例如Kinh Đô烘焙坊在2010年製作50種不同造型、14萬個蛋糕，胡志明市的Sweet Home Bakery在2007年則製作出22尺長的樹幹蛋糕，隔年再挑戰由5萬人共享的4噸大蛋糕。越南人在法式蛋糕裡展現自己的創意，加入抹茶、芒果或椰子口味，並製造出獨一無二的越南風情。