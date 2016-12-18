神旺飯店潮品集，冬季火窩食暖心！

冷颼颼的寒冬中，食得一鍋暖呼呼的火窩，是一大快事！台北神旺大飯店以潮州美食聞名的潮品集中餐廳，即日起至2017年1月20日，推出集結東南亞、潮州，以及廣式等特色湯頭的火窩（廣東話中「窩」即代表「鍋」）。並依照不同人數和涮料分別推出適合小家庭分享的〈頂級海陸鍋〉，和個人獨享的單人火窩套餐。

澎湃大氣的〈頂級海陸鍋〉內含整尾MIT龍虎斑、海鮮拼盤、美國Prime級沙朗牛和活菌松阪豬、季節時蔬，再贈送鮮美紅蟳乙隻。單人即可開鍋的選項則有海潮香氣濃郁，特選鮮活龍蝦搭配龍膽石斑的〈雙龍海鮮火窩〉；精挑美國沙朗牛搭配五星牧場飼養活菌松阪豬的〈小鮮肉火窩〉以及厚切、鮮嫩的〈澳洲和牛火窩〉等。湯頭則有東南亞風味的〈酸香羅望子〉；清爽、溫潤各有滋味的廣式〈香菜皮蛋〉、〈福果米粥〉；重口味食客鍾愛的〈潮州沙茶〉等多款選擇，另可搭配潮州美饌升等火窩套餐，讓消費者在寒意逼人的季節裡，同時享用熱滾生煙、暖身舒心的經典好味。除了火窩，潮品集更將延續秋蟹熱潮，嚴選入冬之際最為肥美的沙公、沙母，並有清蒸、金沙、粉絲煲、黑胡椒、避風塘，及上湯奶油焗等料理方式可供選擇。

吃港式火窩，湯頭可說是品嚐重點。潮品集行政主廚何炳木為了提供多樣不同的選擇，精心研製多種湯頭。其中，〈酸香羅望子〉是將越南常見的「酸湯」取其酸、捨其辣，加入東南亞常見的羅望子膏於雞高湯熬煮，並再添少量的番茄醬增加溫暖色澤。主廚表示：羅望子的酸香較白醋溫和、順口，料理時特別加入少許檸檬汁增添果酸風味，嚐來特別清爽。〈福果米粥〉湯頭係脫胎自傳統廣東福果腐皮粥，將金華火腿與老母雞熬製的高湯加入腐皮、枸杞和紅棗，再加入些許米粒以文火熬煮，溫潤的米香使得湯頭益發順口。其他還有以雞高湯為底，加入皮蛋與大把香菜與雞高湯熬煮的〈香菜皮蛋〉及風味濃郁、微帶辛辣口感的〈潮州沙茶〉，分別適合搭配海鮮及肉片涮煮。單點或是選擇搭配多道潮品集美食佳餚的套餐起。

火窩介紹

雙龍海鮮火窩

精選來自純淨海域的鮮活龍蝦，搭配肉質細嫩且富彈潤嚼感的龍膽石斑魚片、鮮蝦、貝類，以及新鮮蔬菜，搭配潮州滷鵝拼、北菇鮮禾鮑、百花鳳尾蝦、蜜椒羊小排、甜湯、水果等，含火窩在內共計七道菜色的「雙龍海鮮火窩套餐」。

小鮮肉火窩

可同時嚐到兩種不同風味和嚼感的雙拼火窩，是選美國Prime級牛沙朗及五星牧場養殖的活菌豬組合而成。肉質較一般豬肉甜嫩的活菌豬，除了改以電腦精算豬隻營養需求的科學方式養殖；主要飼糧更加入益生菌、海草和備長炭。主廚在選擇肉品部位時，更是嚴選素有黃金六兩之稱的松阪肉搭配美國Prime級牛沙朗，讓食客一次品嚐爽脆、鮮嫩兩種口感。套餐搭配潮州滷鵝拼、金沙大蝦碌、鵝掌扣廣肚、樹子蒸龍膽斑、甜湯和水果，共計七道菜色組成的套餐。

澳洲和牛火窩

擁有卅餘年潮州料理經驗的何炳木主廚表示：搭配火窩以「牛」及「海鮮」最適合，港式湯頭在提升食材在品嘗時的甜味，有著卓著的效果。澳洲和牛火窩精選油花分布均勻澳洲和種牛隻，相較其他肉種，肉質細緻柔嫩是其特色，在砂鍋保溫的加熱作用下，通鍋散發渾厚濃郁的香氣，更能保留和牛多汁原味，風味絕佳，令人口齒生香、回味無窮。澳洲和牛火窩單點每窩價格，另可搭配由潮州滷鵝拼、紅燒燴排翅、金酥松露玉帶、豉汁蒸龍膽斑、甜湯和水果等，共計七道菜色組成的套餐。