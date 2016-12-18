台南大億麗緻酒店「億心傳愛偏鄉童」

臺南首家五星級觀光酒店大億麗緻創立15年，自開幕以來與大億吳金茂基金會每年積極投入社會公益，十餘年來長期贊助慈善事業，不遺餘力。此次為關懷北門區偏鄉學童，於12月16日與交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處共同合作，邀約6所北門區偏鄉學童至大億麗緻酒店「歐亞共同市場自助餐廳」享用豐盛自助式午餐，與學童提早過聖誕。
當日一早大億集團董事長吳俊億親自於酒店大廳迎接各校學童，並由各校校長致贈感謝狀給大億集團董事長吳俊億、大億麗緻酒店總經理嚴心誼及雲嘉南濱海國家風景區管理處副處長洪肇昌，酒店回贈每一位學童聖誕禮物，中午即招待學童共度溫馨午餐，吳董事長提到:「希望透過企業一己棉薄之力，落實企業社會責任，關懷社會角落的弱勢族群」教育局駐區代表施宏彥督學也親臨現場，一同參與公益餐會。
「大億吳金茂基金會」為出生於台南市七股區的大億集團董事長吳俊億、吳俊佶及吳俊郎三兄弟紀念其父親吳金茂所創立，吳俊億董事長於台南七股海邊長大，畢業於北門農校，父親是台鹽北門鹽場鹽工，從小對家鄉有著濃厚的情感，長大後白手起家，亦不忘回饋家鄉、奉獻心力，日前出資製作黑面琵鷺保育影片，希望民眾能關懷生態、疼惜土地，並免費贈與全國各縣市國中、國小及文化中心，作為鄉土教材及生態保育影片之用。
偏鄉地區物質資源較為匱乏，孩童較少有機會能至市區用餐，此次為讓學童感受溫馨熱鬧聖誕節氣氛，大億麗緻酒店與大億吳金茂基金會特別邀請北門區雙春國小、蚵寮國小、三慈國小、錦湖國小、北門國小、文山國小等6所國小，共計101位師生到大億麗緻「共同市場自助餐廳」享用聖誕公益大餐，餐檯上琳瑯滿目的美食佳餚讓學童盡情品嚐，並由點心坊主廚與學童一同製作薑餅人，留下歡樂溫馨的美好時刻，大億麗緻酒店總經理嚴心誼亦不忘鼓勵學童們要認真讀書、努力向上，從小培養自己的興趣，長大後發揮所長回饋社會，讓感恩社會的溫暖愛心能傳承延續下去。