台南大億麗緻酒店「億心傳愛偏鄉童」

臺南首家五星級觀光酒店大億麗緻創立15年，自開幕以來與大億 吳金茂基金會每年積極投入社會公益，十餘年來長期贊助慈善事業， 不遺餘力。此次為關懷北門區偏鄉學童，於12月16日與交通部觀 光局雲嘉南濱海國家風景區管理處共同合作，邀約6所北門區偏鄉學 童至大億麗緻酒店「歐亞共同市場自助餐廳」享用豐盛自助式午餐， 與學童提早過聖誕。

當日一早大億集團董事長吳俊億親自於酒店大廳迎接各校學童，並由 各校校長致贈感謝狀給大億集團董事長吳俊億、大億麗緻酒店總經理 嚴心誼及雲嘉南濱海國家風景區管理處副處長洪肇昌，酒店回贈每一 位學童聖誕禮物，中午即招待學童共度溫馨午餐，吳董事長提到:「 希望透過企業一己棉薄之力，落實企業社會責任， 關懷社會角落的弱勢族群」教育局駐區代表施宏彥督學也親臨現場， 一同參與公益餐會。

「大億吳金茂基金會」為出生於台南市七股區的大億集團董事長吳俊 億、吳俊佶及吳俊郎三兄弟紀念其父親吳金茂所創立，吳俊億董事長 於台南七股海邊長大，畢業於北門農校，父親是台鹽北門鹽場鹽工， 從小對家鄉有著濃厚的情感，長大後白手起家，亦不忘回饋家鄉、奉 獻心力，日前出資製作黑面琵鷺保育影片，希望民眾能關懷生態、疼 惜土地，並免費贈與全國各縣市國中、國小及文化中心，作為鄉土教 材及生態保育影片之用。

偏鄉地區物質資源較為匱乏，孩童較少有機會能至市區用餐，此次為 讓學童感受溫馨熱鬧聖誕節氣氛，大億麗緻酒店與大億吳金茂基金會 特別邀請北門區雙春國小、蚵寮國小、三慈國小、錦湖國小、 北門國小、文山國小等6所國小，共計101位師生到大億麗緻「 共同市場自助餐廳」享用聖誕公益大餐， 餐檯上琳瑯滿目的美食佳餚讓學童盡情品嚐，並由點心坊主廚與學童 一同製作薑餅人，留下歡樂溫馨的美好時刻，大億麗緻酒店總經理嚴 心誼亦不忘鼓勵學童們要認真讀書、努力向上， 從小培養自己的興趣，長大後發揮所長回饋社會，讓感恩社會的溫暖 愛心能傳承延續下去。