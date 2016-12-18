「美國掰掰」菲律賓總統杜特蒂要求美軍撤離

菲律賓總統杜特蒂周六（17）日威脅美國，他將停止一項美菲之間的協議，禁止美國軍隊進駐菲律賓。外界普遍認為，這是源於美國日前因人權考量暫停援助菲律賓的計畫，「美國再見！」杜特蒂憤怒地回應。

美國的援外機構，「千禧挑戰計畫（Millennium Challenge Corporation）」這周稍早宣布，著眼於近期菲律賓在法治、公民權利的表現，將停止援助菲律賓。美國政府、歐盟及聯合國官員近來都高度關心杜特蒂大動作反毒行動，這項行動已經導致至少2000名吸食、販賣毒品的嫌疑人在與警方的槍戰中喪生。另有3000人在相關犯罪調查中死亡。

今年五月，另一項4億3千4百萬的美國對菲律賓五年扶貧計畫，也因為五年期到期而停止。「千禧挑戰」的發言人 Laura Allen周四表示，他們會持續觀察菲律賓情勢直到明年三月，下次董事會召開。

「千禧挑戰」此次的決定，意謂著杜特蒂種種限制法治、人身自由的行為可能讓菲律賓蒙受經濟損失。

杜特蒂：「美國掰掰」

杜特蒂諷刺地回應，「據我了解，菲律賓已經被踢出千禧挑戰。很好，我很歡迎。」這位新興強人接續說「我們不需要美國人的錢也可以生存。」「但是美國務必知道，最好有心理準備離開菲律賓，準備廢除來訪部隊協議（The Visiting Forces Agreement, VFA）。」來訪部隊協議於1998年簽訂，允許美軍駐守菲律賓進行聯合演習。

菲律賓在1898年至1940年代一直被美國殖民，至今仍有600支美軍部隊駐紮在菲律賓，每年菲、美和其他國家至少會舉辦兩次大型聯合軍演。

事實上，這不是杜特蒂第一次要求美國移除軍隊部屬、中斷美菲長久以來的聯盟。九月時，美國特種部隊建議菲律賓南部地方部隊向穆斯林極端主義者開火，杜特蒂就因此大發雷霆，要求美軍撤離菲律賓南部。

今年美軍四大軍種都在菲律賓輪調訓練、執行小型任務。陸軍綠扁帽部隊為了打擊伊斯蘭極端組織阿布沙耶夫（Abu Sayyaf），在此進行作戰訓練；美國海軍陸戰隊和其他太平洋國家有例常訓練；美國空軍和菲律賓空軍聯合操演；海軍則因應中國在南海的擴張，增加了友好訪問馬尼拉、蘇比克灣的次數。

友好中、蘇

11月時，杜特蒂向記者表示：「希望美軍在兩年內撤出菲律賓。」他補充「如果需要更改或放棄菲律賓和美國之間的協議，我會採取行動。」這位71歲的領導人形容自己是左派政治人物，曾公開讚揚中國「擁有最善良的靈魂」，提供菲律賓最需要的經濟援助。杜特蒂說「所以，我還需要美國什麼？」

他也曾表示俄羅斯將是非常重要的盟友，「他們不會羞辱其他人、不會插手干預。」

川普是美菲重修舊好的關鍵？

儘管公開討厭歐巴馬，杜特蒂倒是向川普伸出友誼之手。

這位菲律賓總統公開發言：「我們（我跟川普）的語言是一樣的。」他回憶電話祝賀川普時，曾對川普說「我喜歡你說的話，就像我自己說出口一樣。」

新美國安全中心（Center for a New American Security）亞太安全計畫主任Patrick Cronin 指出，川普執政有望在不犧牲美國核心利益的前提下，重新鞏固美菲關係。Cronin認為「美國跟菲律賓之間有深遠、多面向的友誼，華盛頓跟馬尼拉在維持區域秩序的基礎上，共享許多利益。」