該如何分辨假新聞？ 當個資訊時代的流言終結者

近日來「假新聞」的消息在網路上流傳得沸沸揚揚，到底什麼樣的消息是「假新聞」，又該如何分辨與制止呢？

假新聞的由來與影響力廣泛

英國《衛報》報導，「假新聞」最知名的議題是今(2016)年美國總統競選期間，一名北卡羅來納州的男子因為相信網路上的新聞指稱，一間名為彗星兵乓的披薩店是希拉蕊陣營奴役兒童的總部，而持槍跑到該披薩店要解救這些兒童。

散佈這則消息的4chan和Reddit網站顯示，九月底該篇新聞得到了1,224位選民的支持，約有14%的川普支持者相信這項消息，儘管也有32%的回應者質疑新聞真實性，但就像那位持槍的男子一樣，也覺得有股衝動要去「主持正義」。

假新聞超越了人們一般的認知，甚至牽動了人們的信念，根據BuzzFeed的統計，在大選最後三個月，假新聞比起一般從《紐約時報》、《華盛頓郵報》或《CNN》等處的新聞獲得更多的分享和關注。

但要分辨假新聞卻不是這麼容易

史丹佛教育研究所11月一份研究報告分析超過7,800個來自全美中小學和大學生對於訊息來源的評估，即使像是一般廣告和文章內容這類程度，受測者都不太能正確分辨，令研究人員對學生評估資訊的程度感到相當訝異。

但這並不代表讀者都是愚昧或容易受騙的，只是新聞格式實在是太容易被模仿，而有些真實新聞的內容又太過特異而難以令人相信。

假新聞從何而來？

假新聞意指全然捏造、設計來吸引讀者關注，騙取讀者最大量的點閱以獲利，基本上都是捏造的，是有心人士刻意操縱模仿那些具可信度的新聞，並盡可能創造最大量的關注以獲取廣告效益，例如「教宗方濟各在白宮：可蘭經與聖經是相同的」、「U2樂團的Bono在恐怖攻擊中獲救」等這類標題。

只要點擊率夠高就有可能獲取利益，一名經營假新聞網站的洛杉磯男子告訴美國全國公共廣播電台(NPR)，他每個月可利用散佈假新聞、創造高流量而賺取3萬美元的營收；而競選期間超過100則支持川普的假新聞網站則僅由馬其頓的幾位青年所經營。

該如何分辨假新聞？

目前社群媒體如Facebook已有多重檢驗機制，透過第三方進行事實核查，搜尋引擎Google的Chrome瀏覽器也已有類似功能，麻州梅里馬克學院(Merrimack College)的傳播與媒體教授Melissa Zimdars彙整了這類故意散播錯誤或不可靠訊息來源的網站，並建立一份分析新聞來源的有效技巧。

若不確定消息來源的網站是否可靠，可以看看網域名稱前的紅色旗幟如「.com.co」，或是上網搜尋這個新聞所引述的來源或數據，就能輕易辨識。

或是當某一則新聞來自一個你完全沒聽過的網站，就須要當心，對於任何川普、希拉蕊、教宗、娛樂圈名人等消息，也要特別留意，尤其是「小賈斯汀宣示效忠伊斯蘭國」這類新聞出現時，若屬實，主流媒體一定會強烈報導。

日後對於各類新聞的分享要多加三思，在自己的社群網絡裡，你就是資訊傳播者和有力影響人士，切記只分享自己確定事實的資訊，或是確定資料來源的訊息，才是一個負責任的網路使用者。

另一方面，你也可以協助塑造和改善新聞網站，對那些假新聞點擊「不喜歡」，或付費讓你喜愛的網站報導更有價值的新聞，或許也可以在Facebook上停止朋友間流傳的假消息，一起終結流言蜚語。