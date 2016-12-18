《自然》雜誌解密 為什麼海馬由雄性負責懷孕產子？

海馬是目前世界上已知，少數由雄性負責「生育」這項重責大任的動物。至於為什麼海馬會演化出這樣獨特的分工模式，長久以來一直是學界待解的迷思。最近，科學家深入分析海馬的基因組，終於成功破解謎團！

《自然》雜誌近期發布了一篇研究，六位演化生物學家嘗試定序、分析虎尾海馬的基因組，這讓他們得以釐清究竟是哪些基因和機制導向海馬的特殊表型。

特殊生育模式

海馬的生育模式相當特殊。雄海馬的腹部前方有一個育兒袋，交配期間，雌海馬在雄海馬育兒袋中產卵後隨即離去。上千粒的卵在育兒袋中進行胚胎發育，雄海馬攜帶、孵育著這些受精卵直到45天後分娩。

研究團隊分析海馬的生育過程，他們認為「蝦紅素基因」是關鍵。蝦紅素蛋白酶能夠引起卵膜分解，促進魚類的魚卵孵化率與胚胎的發育。虎尾海馬的基因組中，有六個蝦紅素基因相較於其他硬骨魚類，出現顯著的「串連重複（tandem duplications）」，也就是基因複製的現象。而在演化理論中，一般相信基因複製會產生兩個同源但功能異化的基因──有助生物演化出新的基因功能。

虎尾海馬的六個複製蝦紅素基因中，有五項明顯表現在雄性海馬的育兒袋中──科學家認為，以上的發現極有可能代表，這些基因在海馬的生育過程扮演重要角色，解釋了海馬由雄性育兒的現象。

腹鰭丟失

「雄性育兒」不是海馬唯一一個特別之處。海馬也沒有尾鰭、腹鰭。研究團隊指出，這是因為海馬缺少了tbx4基因（幾乎所有的脊椎動物都帶有tbx4基因，此基因組在其他魚類中對應到腹鰭，人類則對應到腿）。

不過，缺少腹鰭也讓牠們獲得其他東西──比如蜷曲的尾端。海馬可以利用尾端纏繞在海草上，固定自己、節省能量（畢竟牠們游得不是很好）。另外，海馬也因而衍化出骨板，像盔甲一樣覆蓋全身上下，更能保護牠們免於天敵。

缺牙的海馬

最後，科學家檢視了為何海馬沒有牙齒。研究指出，海馬缺少合成牙釉質蛋白的基因，導指牠們最終演化出管狀的細口，用吸允的方式吞食水中浮游生物、小型甲殼動物。另外，海馬也沒有嗅覺基因，不過因為絕佳的視力，無法嗅聞對海馬影響不大。海馬的雙眼相當靈活，可以各別朝不同方向轉動，因此牠可以同時看前方和右方！

研究最後結論，以上海馬特殊的構造、繁衍機制顯示基因變異導向演化變異，最終賦予生物特別的習性。