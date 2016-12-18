天成飯店集團行動餐車「Cosmos Bon Car」進駐信義區搶攻外帶飲食商機

天成飯店集團今年於台北天成大飯店全新打造「Burger Lab.（漢堡研究室）」，由西餐創意開發執行主廚魏景振操刀，將食材「解構」、再創意「融合」，打造「黑麻麻漢堡」、「南洋沙嗲雞肉堡」、「米其林秘方9+和牛起士堡」等多款創新漢堡，深受年輕族群喜愛，並賦予美式漢堡另番創新風味！延續著這股美式風潮，天成飯店集團全新打造行動餐車「Cosmos Bon Car」，並於2016/12/15進駐台北市信義區，積極搶攻外帶美食商機。

天成飯店集團集團餐飲營運處營運長石益鳴表示：「看準信義區商區不論平日上班族或是假日逛街購物人潮皆具有龐大的消費潛力，『Cosmos Bon Car』不僅鎖定外帶美食這塊商機，也將是一個全新、年輕化品牌的拓展，未來也會評估具潛力的商圈積極拓展，以持續挹注飯店的館外餐飲營收。」

「Cosmos Bon Car」首個據點即將於台北市信義區「COMMUNE A7」登場，「COMMUNE A7」（台北市松壽路3號，ATT4 FUN對面）位於信義區黃金地段，鄰近ATT4 FUN、新光三越百貨與威秀影城，平均每日平均客流量達2,000人以上，且具有消費潛力。

「Cosmos Bon Car」採紅、黑、白色設計，透過幾何圖形的穿插、鷗翼開闔造型，營造出行動餐車的簡潔優雅，「Cosmos Bon Car」也規劃了5款便於外帶的美食，其中包含了台北天成大飯店「Burger Lab.」漢堡研究室的招牌「千層馬鈴薯」。

「千層馬鈴薯」又稱為風琴馬鈴薯，是北歐瑞典的家常菜，製作時取用整顆馬鈴薯，以精細的刀工切成薄片但不切斷，再塗抹特製香料油放入烤箱內烘烤，讓其外層酥脆、內層軟嫩，最後再淋上以黑豬肉、法式白醬、切達起士、帕馬森起司融合成的黑豬肉起士肉醬，香濃鹹香迷人，於Burger Lab.推出後頗受青睞，不少饕客品嚐漢堡時也會指定加購，此次隨著「Cosmos Bon Car」開賣，也將此明星商品拓展到信義區銷售。

同樣採黑豬肉起士肉醬，「Cosmos Bon Car」也延伸出「法式脆薯佐起士肉醬」、「義式玉米糕佐起士肉醬」、「寶島甜玉米佐起士肉醬」系列商品，不論是酥炸過的薯條、香軟的義式玉米糕或是甜玉米，與香濃起士肉醬搭配都是無比相襯。

此外針對喜愛炸物的消費者，西餐創意開發執行主廚魏景振也開發了「Bon Car炸雞」，嚴選雞肉經醃製、酥炸後，再淋上酸甜開胃的主廚獨門醬汁，這醬汁以韓式辣醬為基礎，並加入泰式與英式辣醬、蜂蜜等，品嚐起來微辣中帶著甜味，令人吮指回味。