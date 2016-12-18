歐巴馬稱台灣為「高度自決」 卜睿哲：不必過度解讀

對於許多人質疑美國總統歐巴馬在白宮年終記者會上，使用「實體」、「自治」與「高度自決」等字眼來形容台灣，前美國在台協會理事主席卜睿哲(Richard Bush)今(18)日表示，歐巴馬措辭的確有點不精確，但這不代表什麼，過度解讀沒有意義。

歐巴馬在總統任期尾聲之際、首度在白宮記者會上詳述台灣，他說，「台灣和中國大陸採行不同的運作方式，中國視台灣為中國的一部分，但也承認台灣是自有一套運作方式的實體(entity)，同時台灣也同意，在享有自治的情況下(with some autonomy)不會宣布獨立。」

他指出，「雖然這一現狀無法讓涉及的任何一方都完全滿意，但一直以來維繫了和平，並讓台灣成為相當成功的經濟體，而台灣人民也得以享有「高度自決」(a high degree of self-determination)。」

對於歐巴馬的發言，台灣產生許多憂慮的聲音認為，歐巴馬以「實體」、「自治」與「高度自決」來形容台灣，有將台灣「港澳化」的疑慮。對此，前美國在台協會理事主席卜睿哲回覆中央社記者詢問時說，歐巴馬確實在用字遣詞上有一點不精確，但「這不代表什麼」（It means nothing）。

卜睿哲說，最重要的是歐巴馬要傳遞的核心訊息是正確的，也就是：對中國而言，台灣議題非常重要，美國即將上任的新政府對於如何鋪陳美國政策的改變，應仔細思考。

美國考量自身利益，為與中國建交的同時也維繫與台灣的關係，採取「戰略模糊」，讓台灣成為不能只用常識理解的特殊議題，就連法律教授出身、對用字遣詞也相當「龜毛」的歐巴馬，也會有不精確的時候。

陸委會也回應，中華民國是主權國家，政府同等重視台美關係及兩岸關係發展，並已多次強調維護台海及區域和平穩定，符合各方利益及國際社會共同期待。

事實上，13日卜睿哲才在華府智庫布魯金斯研究院發表一封致川普的公開信，向川普解釋美國的「一個中國」政策，他表示，1979年當華盛頓決定與北京建立外交關係，就確立了美國該如何與台灣交往和互動，這也是美中關係大架構的一個重要結果，今天，若美國背棄了台灣，就會動搖整個美中關係的框架，促使北京重新思考和平統一台灣的政策，台灣更可能因此遭受巨大傷害。

他呼籲川普，把「一個中國」政策拿來當作美國追求其他目標的槓桿，不僅不切實際，也是不道德的，台灣不是一個「可以交易的商品」，他是一個擁有2,300萬人民的島嶼，創造了繁榮、穩定與民主的社會，他們是美國的好朋友，不應該成為政治上的談判籌碼。

《中央社》報導一位不願具名的退休國務院官員說，國務院內的對台關係指引，在使用術語上是一套非常複雜的表列，也時有更動，要多數總統都能消化吸收「有點過頭」，而認為這8年歐巴馬冷落了台灣，也不盡然是事實，「台美間的官方往來，有務實改進，不是嗎？」

可以肯定的是，總統當選人川普接下來會以什麼樣的方式如何與台灣互動，北京都會拿顯微鏡解讀，而從歐巴馬也會用字不精確來看，顯示台美間有更高層級的直接溝通管道，對雙方避免誤解和誤判有多麼重要。

至於什麼才是台灣自身的核心利益？面對川普時代的來臨，除了在即將卸任的歐巴馬使用的字彙上鑽研，台灣不能沒有自己的算計。