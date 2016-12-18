台北美福Cocoon池畔酒吧跨年倒數2017 美聲與調酒佳餚相伴

跨年夜想跟摯親好友一起倒數迎接嶄新的一年，又不想人擠人，塞在前往倒數現場的路上？媲美六星級酒店的台北美福大飯店也推出跨年專案，坐擁美麗華摩天輪美景，是欣賞煙火秀的好去處。

台北美福大飯店位於大直地區，Cocoon池畔酒吧緊鄰戶外露天游泳池，擁有寬敞舒適的休憩空間，在酒吧內即可看到美麗華摩天輪，另外位於戶外泳池的190吋大型屏幕也將同步轉播台北101的煙火表演，可在倒數時刻同時觀賞台北市最具指標性的兩場煙火秀。

Cocoon池畔酒吧，跨年夜特別推出「2017跨年倒數，舉杯共歡」跨年專案，在三人同行即享入場費優惠價，每人NT$1,080+10%，可享用10種輕食小點、還有現場樂團演唱，更可在跨年倒數時刻免費歡暢Cocoon準備的特調Shooter，同時觀賞美麗華摩天輪煙火及於泳池大型屏幕實況轉播的101煙火，一起舉杯迎接2017新年的到來。

除此之外，台北美福還針對跨年期間推出「快閃跨年」一泊二食住房專案，凡於2016年12月30日至2017年1月2日入住行政客房，每房NT$14,000+15.5%，專案包含彩匯自助早餐及晚餐兩客，客房迷你吧免費享用…等尊榮禮遇、度過美好的跨年假期。

今年Cocoon的跨年夜活動從晚上8點半至凌晨12點半不間斷，期間邀請兩組美聲歌手駐唱表演，從慵懶、放鬆的薩克斯風搭配厚暖優雅的歌手嗓音，隨著夜深倒數時刻，樂團表演也隨氣氛高漲，轉為吉他與非洲鼓的輕快表演，配合歌手獨特的聲線表演，將現場熱力推至最高點。此外，於11點前入場的賓客可免費享用燻鴨胸蘋果醋凍卷、黃瓜鮪魚飾烏魚子、帕瑪火腿蘆筍襯橄欖吐司、番茄乳酪三明治飾臘腸…等10樣輕食小點。

Cocoon更在跨年倒數前後10分鐘提供shooters無限暢飲，台北最美的池畔酒吧，享受繽紛雞尾酒，並在多重的絢麗煙火秀中，一同舉杯揮別2016，迎接燦爛的2017！當晚入場亦可享特定酒支買二送一限定優惠，包含義大利氣泡酒Col de Salici, Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Extra Dry，每瓶NT$2,000+10%，法國香檳Taittinger Brut Reserve NV，每瓶NT$3,800+10%，Moet & Chandon, Brut Imp. NV，每瓶NT$4,200+10%。

飯店更推出「快閃跨年」一泊二食住房專案，入住行政客房一晚，每房NT$14,000+15.5%，包含豐盛的彩匯自助餐早餐及價值NT$,2000+10%的晚餐兩客，盡情享用時下最夯的自助餐多國美味。台北美福大飯店的行政客房，挑高4.3公尺，擁有15坪的寬廣空間配備有大理石淋浴空間，以及選用擁有150年歷史的義大利Rivolta Carmignani獨家訂製的全系列純棉寢具用品及頂級細緻浴袍、百年傳奇品牌美國Simmons客製化獨立筒床墊。衛浴方面更採用可靈活調整出水高度的德製Hansgrohe淋浴柱，以及少見的綠檀木木凳及日式水瓢，滿足不同的賓客需求。房內提供免費迷你吧及迎賓水果