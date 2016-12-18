年紀並不可怕 教宗80大壽：晚年是對知識的渴望

羅馬天主教教宗方濟各(Pope Francis)昨(17)日低調慶祝80歲大壽，與8位街友一起享用早餐，並與多位主教一同舉行彌撒。

教宗在生日當天收到來自世界領導人和宗教領袖超過7萬封祝賀郵件、電話與電報，當然還有社群媒體上引用「#Pontifex80」的祝賀，梵諦岡表示，前任教宗89歲的本篤十六世也打了通電話給予親切溫暖的祝福，同時寄送三份「十分私人卻對兩人意義重大」的小禮。但梵諦岡並未透露禮物內容。

80大壽當天，教宗在梵諦岡的飯店內與8位街友共進早餐，分別有4位義大利人、2位羅馬尼亞人、1位摩爾多瓦與1位祕魯人，他們是在聖彼得廣場與附近街友收容中心被邀請而來，教宗不僅與他們都有個別談話，也分享家鄉阿根廷的蛋糕，還將生日蛋糕分送至羅馬的流動廚房，送給1,500位貧民與街友。

教宗在羅馬教皇禮拜堂舉行彌撒時，對主教們說，「到了這個年紀，有時候我腦中會出現一個看似醜惡的字眼：『晚年』，但這種想法令人害怕」，他提到自己擔憂晚年的健康狀況，希望主教能一同祈禱他的晚年是平靜而豐愉的，他回憶自己2013年就職彌撒講道時表示，「晚年是知識充實與豐富的渴望，我希望我的晚年也會是如此。」

即使在大壽當天的週六，教宗仍需按平時計畫持續工作，會面馬爾他總統，並與收容孤兒和被遺棄兒童的天主教團體Nomadelfia碰面，他形容當天的行程「十分歡愉」，「特別是在Nomadelfia看見許多青年與孩童。」

美國總統歐巴馬稱教宗「用他的熱情、希望與和平之情鼓舞了全球世人」，義大利總統馬塔雷拉(Sergio Mattarella)回應了教宗呼籲歐洲人要團結面對世界災難，特別是「難民與其他生活在社會邊緣的人。」

俄羅斯總統普丁則發送一封祝賀電報和私人電話給教宗，特別談到「教宗在強化梵諦岡與俄國之間關係的貢獻，將近幾年的雙邊關係提升到新的層次。」

克里姆林宮表示，普丁與教宗針對基督徒介入衝突戰爭中的議題，以及多元信仰的重要性一事有交換意見。今(2016)年2月，教宗方濟各才與俄羅斯東正教主教長祈偉義(Patriarch Kirill)進行羅馬天主教和俄國東正教領袖近千年來首次會晤，呼籲全球加強保護遭迫害的信徒，也藉此強化梵諦岡與俄國的關係。