台塑越南環境事件 養殖捕撈漸恢復正常

（中央社河內18日電）越南政府官員日前組團前往河靜省，就台塑4月環境事件聽取當地善後工作報告。官員說，當地海產養殖作業漸恢復正常，漁船出海捕撈比例已達70%以上，海產產量與銷售情況漸穩定。

越南媒體報導，政府辦公室主任梅進勇（Mai TienDung）16日率員視察河靜省若干受到環境事故影響的地區，並與河靜省地方政府召開善後工作會議。

當地官員表示，目前已完成評估與審核台塑河靜鋼廠事故受損民眾賠償方案。據統計，共有6983艘漁船、2259公頃海產養殖面積、127公頃鹽巴生產面積與4萬7960人等受到此一環境事故的影響。

這位官員指出，全省賠償金額估計達1兆9472億越盾（約8654萬美元），截至12月中旬已付出5077億越盾的賠償金。目前當地民眾海產養殖作業逐漸恢復正常，漁船出海捕撈比例已達70%以上，海產產量與銷售情況逐漸恢復穩定。

當地官員希望資源與環境部等部門盡快公布中部海洋環境是否清潔，尤其是深海魚類至今能否食用，以利漁民捕撈作業。

梅進勇高度肯定河靜當局有關環境事故受損民眾賠償的努力和進度，要求當地加快善後，讓民眾生活與生計恢復正常，確保當地安全秩序。至於當局的相關建議，將聽取並呈報總理，以提出解決措施。1051218