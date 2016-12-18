2017企業永續菁英培訓班開跑 啟動企業永續力量

由台灣企業永續研訓中心主辦之第六期「企業永續菁英培訓初階班」於13日舉辦，旨在為企業培養永續人才，從而提升企業競爭力、創造企業品牌價值，現場共有近百位來自各界的學員踴躍參與。

這場「企業永續菁英培訓初階班」由勤業眾信聯合會計師事務所、台灣永續能源研究基金會，以及台灣企業永續研訓中心主辦， 勤業眾信會計師吳世宗表示，企業永續正蔚為潮流及顯學，企業發行之CSR報告書數量逐年增加，實踐CSR策略，是企業實踐永續之重要推進力。

台灣永續能源研究基金會簡又新董事長表示，為了使台灣企業永續獎的評比更趨公平、公正、公開，並培養出更多跨領域的企業永續菁英，刻正積極辦理相關CSR培訓課程，目標為五年培養1,000位以上的TCSA台灣企業永續獎的志工評審員。

​本課程特別邀請馬偕醫學院全人教育中心申永順副教授、東南科技大學陳耀德專案經理與CCS王彬墀經理授課，並邀集臺灣科技大學顧洋講座教授及淡江大學黃振豊教授親臨指導。

「企業永續菁英培訓班」的北部進階課程兩場次將於明(2017)年1月12日及2月份啟動，亦將於明年在台中及台南開設各一場次的初階及進階課程，期望能持續擴大企業永續力量，培育CSR人才，賡續為台灣永續發展做出貢獻。