簡又新專欄─循環經濟的全球趨勢 回收再利用降低排碳量

要達到「巴黎協定」減量溫室氣體、維持不升溫超過2度的目標，做法不外乎是提高能源效率、使用再生能源、使用碳捕捉技術等，但這樣的減碳方式仍有限，其實，排放溫室氣體的源頭在於地球資源使用上的過度消耗，若能將這些資源回收再利用，就能減少許多浪費。

黃金的碳足跡便十分可觀，炸山開山、淘金洗滌、純化提煉、運輸分送等步驟，都要花費大量的資源和熱量，會製造大量碳足跡，但若採用「城市礦山」的概念，可以將家中廢棄的電腦、螢幕顯示器等內含的廢棄金屬物回收再提煉，重復使用成為循環經濟的一環。

「循環經濟」和工業革命後的生產、製造、使用、廢棄的「線性經濟」不同，

「循環經濟」講求使用可再生能源，將資源重新回收、重新設計、製造成新產品、及打造不同以往的商務模式，以消除廢棄物並使得資源能夠更有效率地被利用。若能與大量拋棄、大量浪費的「線性經濟」脫鉤，便能在享受物質生活的同時，保存資源又不浪費。

據估計，溫室氣體排放有50%來自於物料管理，如建築物的水泥製程會排放大量二氧化碳，而房子蓋好後若要重新再利用，就要將舊屋拆除當廢棄物，因此就物質講起來，水泥是很浪費的建材，因為生產過程排碳又無法回收再利用。

現在有更多人提倡使用鋼鐵建造房屋，鋼鐵可重新提煉再使用，減少重新挖礦、煉鋼煉鐵等步驟的排碳量，基本上是個保護環境的有利建材，也節省經費，這就是循環經濟的一例。

地球上的資源分成兩類，第一類是化石燃料資源，人類一年所使用的資源共計60億噸，平均每人每日使用22公斤的材料，有一半是化石燃料如煤、石油、天然氣，無法重復再利用，另一半才是可回收材料，也是循環經濟的主要來源，如房屋建材、汽車、冰箱、手機、衣服等。

資源的回收再利用可從多方面來進行，首先提倡回收觀念，如電腦或手機因為有隱私問題，回收率不高，應建立使使用者放心的回收系統增加回收意願；第二是增加物品的使用生命週期，如汽車可以從十年延長到二十年的使用年限；第三個就是分享服務，如Uber或Airbnb，都是「使用他不一定要擁有他」的概念，這類分享式經濟也可以創造新收入、提高環保意識。

第四則是從設計之初就思考未來的循環使用，如2012年英國奧運場館在設計時，就考慮到日後能將中間高度降低一半，鋼材回收賣掉再利用，或飛機引擎的部分零件可拆卸裝回至新引擎使用，最後一個是大幅度使用物聯網，將物品使用效率提高到最高，而不只是單純回收而已。

過去全球在檢視各部門排放的二氧化碳時，全世界29%排碳量從工業來、20%為農業、18%為建築業、15%為交通業、3%則從掩埋場或廢棄物處理而來，若能從工業著手減碳，就能有效對症下藥。

塞爾維亞一個製造業工廠製作汽車零件，需要耗用許多化學用劑清洗零件，使用量大卻浪費，後來改成「租用」化學用劑，化學用劑的管理就由專業公司來維持，會謹慎小心的管理、也會注意不過度浪費，可以減少化學用劑的浪費、不亂丟棄、可回收再利用，粗估約可省下30萬公噸二氧化碳排放。

農業方面，飼養家畜會產生牛羊糞便，有些公司與農場簽訂契約收購牛糞，一年接收10萬噸牛糞，製作成沼氣和肥料，能降低牛糞帶來的甲烷與二氧化碳排放。在建築業方面，美國一間公司設計木紋的三夾板，使用抗壓性高的材質，可取代許多房屋內的鋼架設備，加上木紋本來就可減少二氧化碳排放，更提高建築物的環保概念。

循環經濟是目前全球趨勢，各國都在找尋方法減少資源的浪費與過度消耗，更可為全球減碳盡一份心力。

蔡佳穎／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。