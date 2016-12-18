發明哈姆立克急救法 美外科醫生辭世

（發明哈姆立克急救法的醫界怪傑、美國胸腔外科醫生哈姆立克（Henry Heimlich），17日清晨因心臟病發作的併發症，病逝辛辛那提市一家醫院，享壽96歲。



哈姆立克發明的急救法拯救了成千上萬噎住患者。家人發表聲明說，哈姆立克於12日嚴重心臟病發作，今天因併發症病逝辛辛那提市（Cincinnati）基督醫院（Christ Hospital）。

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哈姆立克是一位胸腔外科醫生，經常與主流醫界爆發爭執。哈姆立克表示，他發明的哈姆立克急救法已拯救了逾10萬人。他指稱，曾於今年5月在入住的辛辛那提市一家老人療養院，親自利用此技術救了1名噎住的87歲老太太。



在閱讀到有關餐廳高死亡率的報導後，哈姆立克於1974年發明此突破性急救技術。用餐高死亡率起初被歸咎於心臟病發作，但其後證實是用餐者被食物噎住，窒息喪命。



普通人就能成為利用哈姆立克急救法的救命英雄，無需任何設備，也不用耗費很大力氣，僅需接受些許訓練。



當時盛行的作法是，重覆拍打氣管或喉嚨遭異物堵塞的噎住受害人背部，但任職辛辛那提一家猶太人醫院的哈姆立克卻認為，拍打背部可能會讓卡住的異物更深陷。為了證明他的方法有效，他利用實驗室狗隻進行實驗，並發明了讓他馳名世界的哈姆立克急救法。



此急救法要求施救者站在受害人背後，兩手環繞其腰部，一手握拳且拳眼對準患者橫隔膜下方以及胸骨劍突之間，另一手握緊拳頭，快速往內往上擠按，利用擠壓肺部空氣來排出異物。



哈姆立克為醫學期刊撰寫有關他發明的急救法，透過媒體報導後開始廣為流傳。