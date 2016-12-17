歐巴馬籲川普讓兩岸維持現狀保住和平　

美國總統歐巴馬周五在年終記者會上談到台灣，並質疑美國總統當選人川普一中政策。歐巴馬表示，川普要重新檢視華府的一中政策並無妨，不過如果川普想要改變一中政策，他警告川普就要想清楚後果。

歐巴馬強調，美國、中國和台灣在某種程度上，長久的共識就是維持現狀。他指中國已認知台灣為一實體，而台灣也同意在擁有自治權的情況下，並不會宣布獨立。

歐巴馬接著表示：「或許『維持現狀』並無法滿足利害關係人，但這確實保住了和平，也允許讓台灣更成功，包括在經濟上，而台灣人也享有高度自治。」

歐巴馬也說，若川普想挑戰這個政策，就必須要想清楚後果，因為中國對待一中問題，不會像他們處理其他議題，他們對這個議題的反應會是相當大。雖然這不代表川普需要延續過去的一貫做法，但他必須要仔細想清楚，並對中國可能會有的反應做好準備。

有關中國，就讓我們舉台灣的例子。主要是中國和美國之間、某種程度包含台灣人，一直都有長久的協議，就是不改變現狀。

台灣方面，對於歐巴馬的一番談話，總統府17日表示，感謝歐巴馬政府在過去8年來對台灣的支持，包括依照台灣關係法提供台灣防衛性武器，協助台灣提升自我防衛能力，提升雙邊經貿合作關係，協助台灣的國際參與；台灣也很高興看到對台六大保證在歐巴馬總統任內成為美國法律。

總統府表示，同為民主國家，也感謝美國政府不把對台關係視為美國與其他國家關係上的從屬或衍生，並讓台美關係逐步深化，台灣希望在此強勁的雙邊關係基礎上，加強與即將上任的川普政府的關係。