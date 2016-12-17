潘基文回應揣測　擬競選南韓總統

南韓籍聯合國秘書長潘基文16日回應近日外界揣測，在其任內最後一場記者會上表示，他卸任後會在一月初返回南韓，屆時會多與幾位政治領袖、民間團體成員、以及朋友見面，將會「認真思考自已能用什麼樣最好的方式報效國家」。

美聯社報導，擔任聯合國秘書長10年的潘基文在記者會上提到，南韓總統朴槿惠閨密干政醜聞愈演愈烈後，目前國內局勢混亂。

上周南韓國會才通過對朴槿惠的彈劾案，朴遭停職，現在人幾乎是軟禁於官邸，憲法法院將於明年一月底至三月初作出裁決是否接納國會彈劾案，若接納，則南韓須於60天內就選舉出一名總統。

「我能理解（南韓）民眾期望現在能有一個新型包容性領導者，幫助他們克服眼前的困難，這包括弭平歧見、縮小收入差距、發展區域主義、與解決社會整合的問題等」，潘基文說道。

潘接著表示，雖然南韓民眾與政府目前面臨到鉅大挑戰，但有自信他的國人將秉持韌性與非常成熟的民主制度來解決困難。

潛在總統候選人與民調

美聯社報導，在朴醜聞愈演愈烈後，其所屬的保守派新國家黨(Saenuri Party)前途堪憂，目前保守派冀望潘基文能代表角逐總統一職。

在近日一份由蓋洛普進行的民調中顯示，潘基文與民主黨前領袖文在寅的支持率皆在20%，而反朴的京畿道城南市長李在明則竄升至18%。

南韓下屆總統大選原預計在2017年12月舉行，倘若朴槿惠的彈劾案獲憲法法院裁定接受，則大選須提前在宣布後60天內舉行。