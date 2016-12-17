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遠航爭取重整興航 擬改名「遠東聯合航空」

　

By 財經組／綜合報導, 台灣英文新聞－編輯
2016/12/17 09:54

復興航空閃電宣布解散後，遠東航空表明有意重整興航。媒體報導正積極向興航債權銀行團爭取重整資格，銀行團下週開會討論，遠航擬將興航更名「遠東聯合航空」，估承接至少上千興航員工。

依規定，遠航要重整興航，必須由興航的債權銀行團向法院申請並指定由遠航擔任重整人，法院裁定許可後，遠航才取得重整興航的資格。消息指出，銀行團將在下週開會討論是否指定由遠航重整興航。

遠航營運長曾金池表示，樂觀看待銀行團的決定。曾金池說，興航抵押給銀行團的飛機債權約新台幣70億元，2架A330約38億元，若由遠航獲准重整興航，機隊的債權，除2架A330外，其他的都由遠航承擔。

遠航也完成重整興航組織規畫，將興航更名為「遠東聯合航空」，但飛機與遠航飛機的顏色、標誌都相同，估計重聘興航員工至少1000人，待遇也比照遠航。

興航員工約1700多人，11月22日宣布解散後，民航局協助找工作，目前確定約200餘人可順利轉至其他航空公司，還有1000多人工作無著落，興航工會也持續抗爭。


根據遠航規劃的重整興航案，預計重聘的興航員工人數，包括：各場站地勤約300人、機務200人、空服150人、航務80人，另有聯管、行政總務、財務、企畫、資訊約270人。
 
遠東航空
復興航空

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