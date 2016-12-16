哈佛研究：高達4%的飛行員有自殺念頭

根據哈佛的調查指出，超過十分之一的飛行員有憂鬱症傾向，甚至有一部分的曾有自殺念頭。

2015年3月德國之翼航空一架飛往德國的航班，途經法國南部普羅旺斯阿爾卑斯省上空時失事，經調查後發現，原來是有憂鬱症的副駕駛盧比茲（Andreas Lubitz）蓄意撞山，機上150名乘客無辜陪葬。

有鑑於此，航空業紛紛開始審思是否忽略了飛行員的心理健康，而哈佛也隨即展開匿名調查，結果發現，許多飛行員都飽受憂鬱症的困擾，但他們卻不肯尋求醫療協助，原因在於害怕影響前途和被人歧視。

該調查從2015年4月到12月止，調查對象為超過1800位的美國、加拿大和澳洲飛行員。根據結果顯示，高達12.6%的飛行員有憂鬱症傾向，4%的飛行員在兩周內曾有自殺的念頭。

女性飛行員一個月中至少有一天會感覺情緒低落，被診斷為憂鬱症的比率也較高。但卻有許多男性機師表示，幾乎每天都對工作感到興趣缺缺、覺得人生無望或失敗，甚至還覺得死掉可能會更好。研究人員表示，憂鬱的症狀也和頻繁服用安眠藥物有關。

哈佛的研究團隊表示，全世界每天有數以千萬條性命掌握在飛行員手上，而從該調查發現，許多飛行員都飽受憂鬱症所苦，因此如何有效評估他們的心理健康和預防憾事發生是件相當重要的課題。

根據世界衛生組織統計指出，全球大約有3.5億憂鬱症人口，但只有不到一半的人接受精神治療，原因不外乎害怕被歧視。