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台灣企銀：寒冬送暖遍及近50個社福機構團體

By 台灣英文新聞
2016/12/16 18:18

臺灣企銀朱潤逢董事長及彰化縣基督教喜樂保育院林玉嫦院長與同仁及院童

臺灣企銀秉持關懷社會，積極參與社會公益，多年來持續辦理寒冬送暖捐助弱勢團體、資助偏鄉及原住民學童營養早餐與教學資源，贊助體育與藝文活動發展及對重大風災等捐贈，期望發揮正面能量，善盡企業社會責任。

 

今年寒冬送暖活動正式啟動，首場由臺灣企銀朱潤逢董事長親自送暖至彰化縣基督教喜樂保育院，給予院方最直接、溫暖的支持。喜樂保育院於彰化地區成立逾50年，照顧了許多發展遲緩兒童、智能障礙與多重障礙者，為弱勢朋友提供了棲身的避風港，也為他們的家庭提供了最穩固的支援力量，為台灣社會貢獻良多。

 

朱潤逢董事長指出，臺灣企銀寒冬送暖活動持續至今已經6年，多年來提供資助的對象，包含育幼院、家扶機構、身心障礙福利機構、特殊教育發展機構以及老人養護機構等近50個社福機構團體。每年歲末透過寒冬送暖活動，支持基層社福機構對弱勢族群的照護，讓台灣多一分溫暖的力量，並幫助社會更臻美善。

 

臺灣企銀成立至今逾一百年，見證台灣經濟起飛、與全體客戶共同成長，長期秉持著關懷、分享的企業精神，推展公益慈善不遺餘力。另臺灣企銀響應政府政策與社會議題，推出安養信託、身心障礙者養護信託等相關業務，期盼結合金融專業，提供切合社會需求之金融服務，並與各界攜手創造美好社會。

 