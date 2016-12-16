台灣企銀：寒冬送暖遍及近50個社福機構團體

臺灣企銀秉持關懷社會，積極參與社會公益，多年來持續辦理寒冬送暖捐助弱勢團體、資助偏鄉及原住民學童營養早餐與教學資源，贊助體育與藝文活動發展及對重大風災等捐贈，期望發揮正面能量，善盡企業社會責任。

今年寒冬送暖活動正式啟動，首場由臺灣企銀朱潤逢董事長親自送暖至彰化縣基督教喜樂保育院，給予院方最直接、溫暖的支持。喜樂保育院於彰化地區成立逾50年，照顧了許多發展遲緩兒童、智能障礙與多重障礙者，為弱勢朋友提供了棲身的避風港，也為他們的家庭提供了最穩固的支援力量，為台灣社會貢獻良多。

朱潤逢董事長指出，臺灣企銀寒冬送暖活動持續至今已經6年，多年來提供資助的對象，包含育幼院、家扶機構、身心障礙福利機構、特殊教育發展機構以及老人養護機構等近50個社福機構團體。每年歲末透過寒冬送暖活動，支持基層社福機構對弱勢族群的照護，讓台灣多一分溫暖的力量，並幫助社會更臻美善。

臺灣企銀成立至今逾一百年，見證台灣經濟起飛、與全體客戶共同成長，長期秉持著關懷、分享的企業精神，推展公益慈善不遺餘力。另臺灣企銀響應政府政策與社會議題，推出安養信託、身心障礙者養護信託等相關業務，期盼結合金融專業，提供切合社會需求之金融服務，並與各界攜手創造美好社會。