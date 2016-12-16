TIAA與桃園市政府結合產官學研 攜手合作打造「亞洲·矽谷」

台灣智慧航空城產業聯盟(TIAA)與桃園市政府於12月16日共同舉辦「亞洲·矽谷x智慧航空城高峰論壇」，由TIAA會長中華電信鄭優董事長及桃園市王明德副市長共同主持，與會產、官、學、研貴賓包括：行政院國家發展委員會陳添枝主委、龔明鑫副主委、經濟部沈榮津次長、科技部裘正健次長、中央大學周景揚校長、工研院劉仲明院長兼資策會執行長、中華民國資訊軟體協會邱月香理事長、台灣雲端物聯網產業協會劉瑞隆副理事長、台北市電腦公會杜全昌總幹事、亞洲物聯網聯盟黃彥男理事長、台灣物聯網協會梁賓先理事長、台灣工研新創協會高繼祖會長、桃園機場公司曾大仁董事長、桃園捷運公司劉坤億董事長、桃園航空城公司許又銘總經理及TIAA指標性業者包括：工研院、資策會、桃園機場公司、桃園捷運公司、桃園航空城公司、大椽、台灣世曦、長榮航空、鴻海精密、華電聯網、愛爾達、遠傳電信、中興工程、台灣富士通、艾訊、李祖原聯合建築師事務所、凌群電腦、益網科技、華儲、遠雄航空自由貿易港區、皇輝科技等，以及「亞洲·矽谷推動方案」相關主管超過300人與會。

桃園市政府王副市長於會中指出，期望與產業界合作推動「亞洲·矽谷」，並共同打造「智慧桃園」新願景，在智慧治理、智慧生活、智慧產業等三大面向逐步開展與推動，並於桃園市佈建各式感測器打造智慧城市試驗場域。各項計畫的推動很需要產業界的投入與支持，未來智慧桃園將朝都市發展、市民樂活與產業創新三贏局面的願景發展。

TIAA會長中華電信鄭優董事長於會中指出，該聯盟自成立以來積極扮演產業界與政府之溝通平台。103年度主要成果包括成立7個SIG(Special Interest Group)，向政府提出智慧航空城政策之建言。104年度更進一步結合經濟部工業局「4G智慧寬頻應用城市補助計畫」成果，以智慧政府、智慧產業、智慧生活為三大主軸，結合桃園市政府、經濟部工業局及TIAA展示13項創新應用，透過4G寬頻技術，結合物聯網及雲端，讓參觀者親自體驗各種智慧應用情境，展現新型態智慧城市之便利。

「亞洲·矽谷推動方案」是政府五大創新產業的旗艦計畫，將以創新創業驅動經濟成長，以物聯網產業促進產業轉型升級。該聯盟今年特別規劃與桃園市政府共同主辦「亞洲·矽谷x智慧航空城高峰論壇」，協助政府落實發展台灣成為亞洲區域創新交流樞紐之國家政策。另外，該聯盟業已完成「發展台灣成為亞洲·矽谷法制政策」建議書，就亞洲·矽谷推動方案中兩大主軸「強化創新創業生態系」及「推動物聯網產業創新研發」等面向提出政策建言，並邀請國發會及桃園市政府報告政府政策，以建立產官學研各界對亞洲·矽谷計畫之共識。

此外，該聯盟也廣邀各界具代表性之貴賓參與「桃園市政府結合產、官、學、研與TIAA攜手打造亞洲·矽谷x智慧航空城儀式」。透過TIAA與桃園市政府結合產官學研携手合作，完整呈現國內產業之資通訊整合實力，展現協助政府落實發展台灣成為「亞洲·矽谷」之決心，共同打造台灣下一代產業競爭力。