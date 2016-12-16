英媒：中共媒體呼籲政府武力收復台灣

由中國共產黨控制的媒體「環球時報」(Global Times)15日指出，在川蔡熱線後，中國政府應該考慮以武力收復台灣，並準備好隨時入侵台灣。

英國《衛報》報導，由中國共產黨中央委員會機關報主辦與出版的國際時政類報紙「環球時報」評論，川普在競選期間就已對美國長期與北京交往、而非台灣的政策發出質疑，甚至在1979年台美斷交後，首度與台灣領導人直接通話，這些舉動都觸怒北京當局。

因此，反映共產黨觀點的「環球時報」指出，中國應該藉由「動用武力做為主要手段」再度強調北京當局對台灣的立場，編輯群寫道，「中國應該展現他對台灣動武的決心，若台灣真的宣稱獨立，中國可以立即以軍事力量懲罰之。」

「環球時報」認為，台海兩岸的軍事現況必須重新平衡，以回應和警告現任蔡英文政府的兩岸政策。

《衛報》報導，中國官方其實早已在實施軟性制裁，包括限制來台的中國旅客人數，並威脅削減投資，但新上任的美國總統可能替兩岸關係帶來更多的變數，包括川普曾表示會用「一個中國」政策做為與中國談判的籌碼。

川普11日在接受美國「福斯新聞」專訪時表示，「我完全理解美國的一個中國政策，但我不懂為什麼要被這項政策綁住，除非中國能用其他條件跟我們交換」，對此，中國官方立即回應道，「一個中國政策是美中兩國維繫關係的重要基石。」

中國駐美大使表示，北京不會與華盛頓在國家主權與領土完整的議題上談判，堅稱兩國必須強化他們之間的關係，「必須正視國際關係的基本原則，他們不是可拿來交易的標的，國家主權與領土完整也絕非交易的籌碼。」

「環球時報」因此建議，中國政府應該在沿海對台灣佈署更多飛彈，做為與台灣談判的籌碼，「如果中國沒有在台獨這項議題上動用更多武力，和平統一的可能性就會降低。」