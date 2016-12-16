立院三讀通過 最高重罰Uber2500萬

立法院今（16）日三讀修正通過公路法部分條文，Uber在台灣非法營業，最高可開罰新台幣2500萬元，並勒令歇業。同時新增吊扣Uber駕駛人駕照最長1年或吊銷。



為遏止Uber違法經營，立法院三讀修正通過公路法部分條文，將違法經營汽車運輸業者罰鍰，大幅提高至2500萬元以下。條文明訂，未依法申請而經營汽車或電車運輸業者，將依其違反情節，從現行處5萬元以上15萬元以下，大幅提高至10萬元以上2500萬元以下罰鍰，並勒令其歇業。



現行法條針對非法營業車輛牌照，吊扣車牌2個月至6個月或吊銷，未有吊扣或吊銷駕駛人駕照規定；三讀條文通過後，加重罰則包括駕照與牌照，得吊扣4個月至1年，或吊銷。一旦遭吊銷駕照及牌照，2年內不得考領駕照或重領牌照。



另外，條文也明訂，若民眾檢具證據資料向公路主管機關檢舉，得酌予獎勵，檢舉及獎勵辦法授權公路主管機關定之。



立法院交通委員會召委、國民黨立委陳雪生今天表示，若只是輕罰，Uber不理你，甚至還在媒體上向政府的公權力挑戰，這孰可忍，孰不可忍；因此一定要提高罰則，不然不足以嚇阻。現在還要看法通過後，交通部施行細則的訂定，這還需要研究。