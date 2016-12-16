欠債但沒錢 古巴政府提「萊姆酒償債」

在外交上，欠債還錢是天經地義的事，那如果沒錢怎麼辦？古巴或許提供了一個好辦法。

斯洛伐克財政部指出，古巴欠斯洛伐克上億美金的款項，不過長久以來卻無法償還，於是古巴的談判代表在最近一次的協商中提出一個他們從來沒有想過的解決辦法，那就是用古巴世界知名的「萊姆酒」(Cuban Rum)來償債。

甘蔗是製作萊姆酒最重要的原料之一，而由於加勒比海的氣候環境與生產甘蔗的長久歷史，古巴的萊姆酒遠近馳名，在1860年的時候古巴全境已經有超過1000家以上的萊姆酒廠，全球知名的萊姆酒廠哈瓦那俱樂部(Havana Club)更是發源於古巴，萊姆酒與雪茄可以說是已經成為古巴文化的一部分。

古巴欠斯洛伐克的錢大約可以追溯到冷戰時期，當古巴與斯洛伐克同屬共產主義執政的時期，古巴總共欠斯洛伐克約2.76億美金，因此如果斯洛伐克同意古巴的這項提議，願意接受萊姆酒作為「款項」，斯洛伐克全國上下將可以有足夠喝整整一世紀的萊姆酒。

然而，斯洛伐克政府表示，他們不排斥古巴以萊姆酒支付債務，但是部分的還款必須是現金，財政部則表示，除了萊姆酒以外，斯洛伐克也不排除允許古巴用「藥物」還款，只是大部分的古巴藥物並沒有歐盟的許可和認證，因此，古巴一些深受斯洛伐克人民喜愛的傳統藥草或許可當替代品。

BBC在布拉格的記者則說，雖然古巴沒錢，但是斯洛伐克能獲得大量的萊姆酒似乎也不是太糟的點子。