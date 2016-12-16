陽明山天籟耶誕童話村 滿滿活動還可獲免費住宿與泡湯

進入12月份，也代表著聖誕節即將來臨，街道上各種節慶裝飾瀰漫著濃厚的過節氣氛，每到聖聖節檔期，是與家人、好友相聚的好時機，陽明山天籟渡假酒店趁著聖誕節的溫馨氣氛，以童話的概念出發營造溫暖童趣的聖誕佈置，打造出「天籟耶誕童話村」一系列相關有趣好玩的活動，在風呂區更每日造雪，讓遊客體驗在雪國泡湯的樂趣，並設置高達240公分的大型的薑餅屋拍照區，讓每一位旅客到訪天籟都能留下美好的回憶，即使在寒冷的冬季中也能溫暖過節。

體驗雪國溫泉場景 聖誕老公公加碼送免費泡湯

為了營造出聖誕節白雪紛飛的情景，天籟特別引進符合環保科技的人造雪花機，讓露天風呂「下雪樂」，每日10:30、14:00、16:00定時飄雪20分鐘打造下雪情境，雪白的場景讓過節氛圍更濃厚，暖和湯泉溫暖身心，讓遊客不用出國，在台灣也能享受一邊泡湯一面賞雪的浪漫與溫馨；另外還特別推出活動，聖誕老公公加碼贈送好禮給喜愛泡湯的旅客，凡是於12月19日起至1月2日前於天籟露天風呂區消費，入場前皆可從禮物袋中抽出優惠卡，聖誕老公公便會贈送折扣卡給予前來泡湯的旅客，最高可享泡湯免費的超值優惠!

感恩回饋 用餐還有機會獲得天籟免費住宿

聖誕節不僅是歡樂的季節，同時也是個感恩、分享的日子，今年天籟特別回饋給長期支持天籟的旅客，特別加碼舉辦驚喜抽獎活動，凡於12月24日至1月1日，一連9天享用絢彩廳自助晚餐，現場除了有樂團演唱表演與精采表演之外，即贈送抽獎卡一張，由聖誕老公公抽出幸運得主獲得「好禮放送幸運轉盤」機會，天籟將提供深受旅客喜愛的草山客房住宿券、獨立風雅湯屋雙人泡湯券、湯享一日遊雙饗券、金山在地有機米禮盒、山珍海味禮盒組、小藍鵲布偶……等多項熱門好禮要讓幸運兒帶回家；12月24日在天籟還可聽到來自台灣基督教長老教會的福音傳唱，15:00與17:30兩場次，用悠揚的樂音溫暖每一位旅人的心，聖誕老公公與小天使也會現身贈送糖果，分享甜蜜的祝福。

變裝打扮來過節 參加遊行活動贈送免費泡湯與晚餐吃到飽

陽明山天籟針對聖誕節也企劃應景dress code活動，凡是聖誕節檔期12月24、25日兩天，凡穿著聖誕節指定配色紅搭綠到天籟絢彩廳或藍鵲閣營業時段，不限金額消費便可獲贈好事集新鮮健康的現打書果汁買一送一優惠；針對6-12歲的小朋友們也推出「妝扮小兵」活動，凡報名活動的小朋友們精心打扮，身著「童話」或「聖誕」主題的服裝前來參加遊行活動，即可享當日露天風呂唱遊與免費自助百匯晚餐，隨行的家人也可同享泡湯5折、用餐8折的優惠，讓大小朋友們都能在聖誕節玩得開心盡興，因活動名額有限，額滿為止，建議先撥電話預約或上官網下載報名表報名，以免向隅。