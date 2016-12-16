台北松山意舍酒店 最潮跨年煙火趴 『狂Fun跨年DJ Party

今年最新最潮的跨年煙花趴就在台北松山意舍酒店，台北101煙火確定將再度施放，全新台北松山意舎酒店就成為欣賞2017年跨年煙火秀的超熱門景點。位於台北市南港、信義、松山交接處，距離101大樓只要5分鐘車程，坐擁101壯麗景觀及基隆河迷人景致，是觀賞煙火的最佳地段。迎接2017跨年煙火秀，台北松山意舍酒店主打感受台北101煙火震撼，並舉辦嗨翻天的「狂Fun跨年DJ Party」迎接倒數重要時刻，「狂Fun跨年DJ Party」每人票價1650元。邀請黃金陣容DJ雙人組秋波電台，播放時下最funky最流行的音樂，陪大家一起迎接重要倒數時刻!派對現場提供無限暢飲雞尾酒、氣泡酒以及精緻點心，準備好最驚艷最迷人的華服妝點自己，一起到台北松山意舍酒店狂歡倒數迎接閃亮2017!

狂Fun 跨年DJ Party & 原木燒烤自助饗宴 跨年夜狂歡一次滿足璀璨101夜景燦爛倒數迎接2017 ! 台北松山意舍酒提供您新年夜大餐和跨年派對讓你整晚歡樂無限。面向101無敵美景的台北松山意舍酒店，『狂Fun跨年DJ Party』，特別邀請新銳DJ雙人組陪你一起狂歡到凌晨!現場播放最Funky最流行的house、法式電音等多種曲風音樂，具穿透力的音樂魔力以及強烈的音樂節奏感，帶動全場舞動熱浪，一路從晚上10點嗨到午夜12點半，DJ雙人組Jim and QQ將帶領你迎接最閃耀的倒數時刻，一起迎接閃亮新年!同時Que餐廳新年夜晚餐時段也提供超豐盛原木燒烤自助餐，6歲以下免費。自助餐檯上許多主廚精心打造的經典美味菜色，現切肉檯區的英式爐烤肋眼及爐烤火雞飽滿美味，肉香汁甜，品嚐起來超有滿足感，跨年夜海陸豪華盛宴迎接新的一年，跨年派對前來一場超豐盛的跨年美食饗宴吧! 只要在Que餐廳享用新年夜晚餐，加購『狂Fun跨年DJ Party』票劵享特別價八折優惠。