2016年被忽略的加拿大 總理：經濟與環保可以兼顧

加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)最近接受英國媒體《衛報》專訪，總結今(2016)年發生的大事如川普當選美國總統、英國脫歐和反體制風潮與政黨的興起，他認為世人已經對全球化漸失期待。

「我們現在正面對的，如民粹主義、分裂與恐懼的興起，基本上是由於全球化並未替中產階級、也就是一般人帶來最大的福祉」，杜魯道說。

去年，當川普的競選還是個笑話、英國脫歐看似不太可能，44歲的加拿大總理杜魯道便開始打造一個有企圖心的政府，處理不平等社會的問題，並替中產階級創造真正改變的機會。

一年過去了，當年看似是異於世界潮流的加拿大政府 －開放自由貿易、接納移民、支持一個多元化開放的社會，而且是由一位對女性主義、敘利亞難民與LGBT社群都十分包容的媒體新寵領導者帶領著，令改革主義者感到雀躍，不過，他在執政的第二年也面臨著挑戰，也須要證明給外界看，加拿大政府也有關注並安撫好國內一群自被政府遺忘的族群們的需求。

杜魯道舉加拿大與歐盟簽署的經貿協定、以及批准建造二條輸油管協議為例：「當民眾傾向鎖國時，我們仍有辦法與歐盟簽訂自由貿易協定；當民眾認為環保議題高於一切時，我們也能有辦法批准輸油管的建造。我們展現對人民擔憂的理解，但總是能提出富建設性的方式去降低人們的擔憂，而不是一味批評與排斥。」

11月底杜魯道宣布批准「Keystone 輸油管項目」，同意加拿大石油公司Kinder Morgan Inc的跨山輸油管擴建計畫，如此每天從亞伯塔省油產區對外輸送的原油將增加近100萬桶，確保石油能順利出口至亞洲，減少對美國市場的依賴，杜魯道為這項飽受環保爭議的決策辯駁，他說加拿大未來將全面廢止燃煤發電，但在邁向潔淨能源的道路上，不可能毫無投資，「世界上沒有一個國家會看著自己擁有數十億桶原油和廣大市場，卻置於地底而不用。」

加拿大政府的職責就是要確保基礎建設的完善，能讓加拿大資源以最具環境效益的方式抵達市場，同時創造就業機會和繁榮經濟，「若不擴建輸油管，將不得不用鐵路輸送更多原油，屆時將提高運輸成本、帶來更多溫室氣體的排放」，全球第三大石油儲備國這麼說。但這項擴建計畫卻受到當地與世界環保團體極力抨擊。

儘管世界正面臨氣候變遷的威脅，杜魯道很清楚全球都在看，「加拿大絕不是個站起來領先世界的大國，但我們可以在提供因應對策和解決辦法上，成為很好的模範」，「甚至坦白說，如果我們能向全球展現，在參與世界進步的同時，人們也能共享這些成長，就能減緩許多崛起的不確定性、憤怒、焦慮與民粹主義。」

面對著鄰國剛選上的新總統，杜魯道和川普的相似性極少，在對女性的言論上、對敘利亞移民的發言、對自由貿易協定的看法，但相較於區別出兩人的差異，杜魯道更試著聚焦兩國政府的相同點。例如杜魯道在給川普的祝賀電話中，就有提到曾被歐巴馬否決的「Keystone 輸油管項目」，接下來就看川普如何因應這項建設計畫。

杜魯道說，加拿大政府的環保政策正朝向低碳經濟的方針前進， 一旦人們發現對抗氣候變遷的背後存在多少經濟效益時，就會知道加拿大已經搶先站在優勢的前端。

「我知道有些人並不贊成我的輸油管計畫，但至少大家都可以看到我們正在做的努力，而且我們的言行始終一致，那就是，你可以保護環境的同時，也打造強而有力的經濟」，「畢竟，一旦人們沒有了工作，他們就不會在乎空氣與水的保護，這是一體兩面的」，杜魯道說。