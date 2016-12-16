以色列國會「禁穿短裙」引抗議 暫緩實施

以色列國會在歷經連續幾天的抗議後，終於同意鬆綁關於裙子長度的規定，在此之前，國會警衛甚至會將他們認為裙子過短的女性職員堵在門外，禁止他們進入大樓。

國會發言人Yuli Edelstein承認，歷經國會內的激辯後，最後的決定的確受到抗議的影響，因而指派新的聯合小組去探討規定的內容，希望藉此制定出合理的政策，該聯合小組將會包含女性和男性的成員，同時也會接受外界相關領域專家的協助。

今(2016)年10月，國會的相關負責人寄一封信給國會辦公的所有人，嚴格規定在國會內「應穿著」的服裝，禁止包含T-shirt、短褲、涼鞋、短洋裝、短裙等服飾，只是對於到底長度多短才能稱為短裙、短洋裝並沒有明確定義，模糊的敘述讓審查也變得模糊，給予每個人自行詮釋的空間。

14日的抗議中，國會的女性職員全部身著裙擺高過膝蓋的裙子、洋裝參加，藉以抗議國會限制長度的服裝禁令，一些參與抗議的女性則表示，國會內的男性警衛時常要求他們把外套、大衣的釦子解開，他們才能審查衣著，這讓他們覺得非常難堪，且不受尊重。

一些男性國會議員也贊成這樣的抗議行為，議員Yuli Edelstein就表示，如果這樣的禁令沒有廢除，照長期趨勢發展，未來國會職員可能要穿Burka(伊斯蘭女性遮蔽全身的服裝)才能來國會上班了。

不過，也存在支持服裝禁令的人，Edelstein就說，對於立法者而言，合宜的服裝非常重要，事實上這些規定已經存在多年，但是直到最近才被認真對待，而不是像外界所認為，國會已經變成「伊朗」或是「塔利班」這樣極端的地方。