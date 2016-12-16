「我不認識我的家」 住德4年的阿富汗難民被強制遣返

15日，一架搭載34位阿富汗人的班機從德國飛往阿富汗首都喀布爾，在這週稍早一架班機上，也有13位阿富汗人強制在瑞典被遣返，還有另外9位從挪威被遣返。

為什麼他們會被遣返？請見無預警驅逐！ 德國、挪威開始遣返阿富汗難民

《衛報》訪問了23歲的Zabiullah Noori，「我生活的就像個德國人，我有一間公寓、也有繳稅」，當他六年前離開自己的家鄉昆都士時，這個城市還十分平和，但那之後就兩次落入恐怖分子塔利班手中，公路上偶有和零星的戰火和叛軍的檢查哨。

「我很害怕，看看我的衣服」，Noori就像多數被突然告知遣返的人一樣，在喀布爾的清晨，穿著前幾個小時才從歐洲機場離開的運動鞋、牛仔褲和皮革夾克，「我不知道該怎麼回到家鄉昆都士，如果塔利班把我攔下要求看證件，我肯定必死無疑。」

被遣返的人責怪德國政府沒有給他們足夠的經費，在喀布爾，國際移民組織給每位遣返者18英鎊的旅費，也提供暫時居所，而根據聯合國，阿富汗正為了負擔這些從歐洲、巴基斯坦或伊朗被遣送回國的上百萬民眾，開始緊繃神經，從歐洲被遣送回來的人還帶來失業率和經濟問題，這都是阿富汗政府接下來所要面對的。

阿富汗難民專家Liza Schuster批評，這份協議是「已開發國家強迫那些無力抵抗的開發中國家推進議程的最好範例」，協商過程中毫不透明、沒有監督和諮詢機制，更沒有歐洲人權和難民組織參與。

「阿富汗難民諮詢與支持組織」的負責人Abdul Ghafoor說，這些已在歐洲居住超過5年多，或曾在巴基斯坦或伊朗的人，回到阿富汗後什麼都沒有，「這些離開的人實在不適合再回到家鄉，多數人已經沒有家人。」

Schuster說，「沒有家人的依靠，這些人回到阿富汗只會對這國家的體制帶來再一次衝擊，就我所看到的，約80%的阿富汗人在戰亂前兩年就離開，剩下的人是在接下來5年內離開，問題是，如果違反他們的意願再將他們遣返，是無法有良好的體系支援。」

Schuster說，「阿富汗缺乏的是背後支持的制度，唯有政府在日後能創造機會提供好的教育與未來生活，才能進一步阻止剩下的人離開。」