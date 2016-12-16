無預警驅逐！ 德國、挪威開始遣返阿富汗難民

數十位阿富汗難民這週被歐洲多個國家驅逐出境，是第一批因為歐盟最具爭議的難民協議而受到影響的難民。

《衛報》報導，15日，一架搭載34位阿富汗人的班機從德國飛往阿富汗首都喀布爾，在這週稍早一架班機上，也有13位阿富汗人強制在瑞典被遣返，還有另外9位從挪威被遣返，驅逐費用高達15萬美元。

這項行動是根據今(2016)年10月2日，歐盟與阿富汗政府達成的遣返協議，允許歐盟國可以無限制驅逐境內未獲難民許可的阿富汗人回國，以換取承諾阿富汗未來4年的經濟援助，這是為了減輕歐洲國家自2015年開始接納龐大難民的壓力。阿富汗是全球第二大難民產出國，去年約有19萬阿富汗人向歐洲國家申請難民許可。

僅管有些阿富汗官員十分強硬，如難民和遣返事務部長Sayed Hussain Alemi Balkhi就拒絕簽署這份協議，但因為阿富汗的國內收入僅佔GDP的10.4%，經濟上十分仰賴外國援助，才不得已做出這種選擇。

若無難民許可 強制遣返

根據協議，每架班機要搭載最多50位難民飛回阿富汗首都喀布爾，但有16位在飛機起飛前因為精神狀況與法律程序未完成，而未能上機。

執行遣返的前一天(14日)，示威者在法蘭克福機場和德國國會前抗議，拉起布條要求停止強制遣返行動，德國政府計畫遣返約12,500位阿富汗難民，後續的班機預計於1月初繼續起飛。

在德國已經待7年的22歲Matiullah Aziz受訪時表示，這些遣返政策是無預警的，當時警方進入他工作的披薩店，要求他立刻回家收拾行李，當天傍晚就拘留他，儘管Aziz沒有得到難民許可，但他已經在德國唸書好幾年了。

挪威也已開始執行強制遣返，來到挪威超過一年的Imran Sakhel這週剛被強制遣送回國，他說，挪威政府質疑他證件上年紀17歲的真實性。

對歐洲國家來說，驅逐出境是嚇阻大量移民的手段之一，去(2015)年近20萬阿富汗難民向歐洲申請難民居留，多數是到德國或瑞典。然而，這些最早被遣返回國的難民，多數都不是近期才到歐洲，大部分都已經在德國居住超過4年，他們現在被送回一個比當初離開時更危險的國家。

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