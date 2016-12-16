歐盟峰會登場 難民與俄國威脅受矚目

歐盟高峰會於15日在總部布魯塞爾登場，伊斯蘭國與敘利亞阿勒波的膠著攻防戰、敘利亞難民問題與非洲來的移民壓力等議題，都是本次高峰會討論的重點，而隨著歐洲對俄國經濟制裁的最後期限即將來到，由於許多談判內容未能實踐，制裁是否延長六個月也是關注焦點之一。

事實上，俄國的軍事行動無論是在烏克蘭還是在敘利亞，都在近來歐盟於布魯塞爾舉辦的高峰會上，高排在議程的最前面。主導談判的歐洲大國法、德認為明斯克停火協議的條目尚未達成，支持延長制裁期間，但是對義大利和斯洛伐克來說，制裁已經讓歐盟各出口商付出超過10億歐元的代價，他們希望制裁點到為止。

2014年俄國併吞克里米亞半島，歐盟對俄國的第一批經濟制裁隨後展開，針對佔領可里米亞背後的俄國軍火商勢力，無論是個人還是銀行帳戶都受到影響，這些人很多甚至與總統普丁關係密切。

然而，對俄經濟制裁的延長並不代表歐盟對烏克蘭的支持不受影響，在此之前歐盟曾提出讓歐盟與烏克蘭關係進一步加強的「歐盟烏克蘭關係協議」(EU-Ukraine Association Agreement)，但是卻因為4月荷蘭公投拒絕簽署而延宕。

為了安撫荷蘭的不安，歐盟領導人隨後表示，該協議並不會賦予烏克蘭歐盟會員國身份，也不能保證未來烏克蘭能取得這樣的身份，歐盟同時也不會讓烏克蘭人因此有辦法合法在歐盟內工作、居住，也不會以歐盟名義提供烏克蘭軍事援助，且任何上述形式的幫助都將屬於各國政府自行決定之事項。

至於日益嚴重的難民問題，匈牙利、波蘭和斯洛伐克提出嚴正抗議，反對重新安置困在義大利和希臘的16萬名難民。

德國總理梅克爾指出，雖然抵達義大利的難民屢破新高，超過80％的人都不合乎歐盟訂下的難民標準，因此不會被重新安置到歐盟境內其他國家。

而從希臘進入歐盟的難民人數在與土耳其達成協議後已經漸次下降，不過土耳其卻指控歐洲沒有遵守協議內容，不但阻擋他加入歐盟的期望，更沒有給足協議上的金錢援助，長久下來恐影響協議。

最後，最重要的大概就是歐盟將與北約合作以加強地區安全的計畫，這包括了網路安全和海洋防禦。

俄羅斯的鄰國中，愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛這波羅的海三國與波蘭有感於逐漸加強的俄國威脅，在烏克蘭內戰爆發後就第一時間呼籲歐盟支援，並明確指出俄國在國界日益增加的軍事武裝造成他們莫大的壓力。

對此，歐洲議會表示認同，認為這幾年歐盟的安全狀況已經顯著惡化，並表示已經提出「歐盟武力行動計畫」(European Defense Action Plan)以妥善運用、整合各會員國零碎的武力，如果快的話，計劃在2017年投入實際運作。

然而，由於歐盟軍事整合的討論將先於英國退出歐盟的談判，英國對於「歐盟軍隊」這一概念表達強烈反對立場，除此之外，歐洲安全的基石北大西洋公約組織(NATO)也因為川普當選而蒙上一層陰影。