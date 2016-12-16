簡又新專欄─巴黎協定生效 ICAO推進航空業減碳向前一步

「巴黎協定」宣告完成所有法律程序，將正式於11月4日成為具有法律約束力的全球性協議，並於2020年開始檢核各國的減量排碳目標，有別於「京都議定書」，「巴黎協定」的生效將成為歷史上重要的全球共識。

在1997年「京都議定書」的時代，全球減碳責任實行雙軌制，一軌是由已開發國家負有氣候變遷的重要責任，要在2012年減少1990年代排碳量的5.2%；另一軌是開發中國家的減碳義務，開發中國家近年的減碳腳步快速，如中國、印度和巴西，於是得以在去(2015)年12月重新通過一軌制的新氣候協定。

「巴黎協定」並非由聯合國統一規定減碳量，而是個別國家訂定自主減碳貢獻(INDC)，由下而上的方式做出貢獻，如美國自行訂定在2030年要比2015年減碳28%，只要總統行政命令通過、即可不經國會較快通過協定，降低「京都議定書」時美國受到國會制肘的風險。

「巴黎協定」的生效門檻需要獲得55個締約國批准，且這些國家或地區的溫室氣體排放量需至少占全球排放總量的55%。今年在杭州的G20會議上，美國和中國這兩個佔全球總排碳量40%的大國終於達成減碳共識，排碳量占多數的歐盟也同意批准，才能在快速又有效率的正式於11月4日通過「巴黎協定」。

此外，盡速於11月4日通過協定還有另一個意義，今年的22屆氣候變化綱要公約大會(COP22)於11月7日在摩洛哥舉行，能趕在COP22舉行之前通過協定，有助於後續細節的商談；加上美國總統候選人川普對氣候變遷抱持質疑，為避免「巴黎協定」的共識產生變數，也希望趕在美國總統大選前通過。

對國際形勢而言，這將會是國際政治經濟工作很重要的一環，最大的影響是能源業，許多國家的產業發展和經濟結構都依賴能源業，如台灣的耗能工業需耗費很多能源，但國內並無能源資源，易受到國際能源產業情勢變化之影響。

對國內形勢而言，政府會加速永續發展與減碳計畫，台灣的自主減碳貢獻，計畫在2030年減碳20%，電力法目前也朝向廢核的方向準備，除了已制定專法，未來也將制定碳稅，將碳排放制定價格，超過規定數量就會開罰，台灣年碳排放量將近2億6,500萬公噸，因此在企業發展和國家整頓上，都必須特別注意排放量管控，提醒民眾注意未來經濟發展與環境能源的權衡。

航空業減碳的里程碑

「巴黎協定」並未包括航空與航海的排碳規範，因為航行與飛越路線會經過多個國家，碳排放量定義困難，但促進國際飛航安全與規範的「國際民航組織」(ICAO)今年提出議案，要求航空公司對減碳付出一定義務，若無法達到標準就要購買碳權以換取排放量。

航空排碳量約佔全球碳排放2%，因為碳排放有時消散在同溫層或高空中，被樹木吸收的速度較慢，影響溫室效應的效果較大，因此航空業排放量十分可觀。而未來航空數量若增加，如預計2050年飛機數量可能較目前為多，航空業的二氧化碳排放量將再增加3倍左右，因此必須及時開始作業。

航空業碳排放的減量方式從飛機的製造生產著手，舊飛機通常油耗較大，但開發中國家沒有足夠資金更換新機，因此在全球共識上給予開發中國家一定的緩衝時間，採先自願、2027年開始強制減少排碳量的方式，目前已有多達85國的航空公司自願減少排碳量，具體方式包括購買碳權，同時在長途飛行上希望乘客自行負擔超過規定碳排放量的機票價格。

在飛機的設計上，第一要項就是減輕飛機重量以減少油耗，如波音公司或空中巴士，用碳纖維材質製造減輕飛機重量、不需花費大量燃料另改變飛機造型，將機翼稍微往上捲、減少多餘浮力、也減少1%左右的用油，且內部設備改採電子系統、減少重量。

而在全面淘汰舊飛機仍十分困難的情況下，燃料也可以先做改變，如改採地溝油重新煉製的生質燃料，再加入一般石油，儘管地溝油不能全然取代石油，但可以慢慢提升比例；而同樣的飛行路線，因為氣候、不同的飛行高度、方式與降落也會影響用油比例，地面與航空公司也要配合機場跑道的排序以節省能源，而航空公司與地面航空站的設計也有助於省電與二氧化碳排放，因此，今年ICAO對航空業的減碳展開全面行動與規範，也成為落實未來生活的一部分。

「巴黎協定」所沒有規範的航空與航海業，將會以不同方式繼續拘束各國的行動，各式活動都必須考慮到碳排放、碳價錢與碳補償，可知能源環境也是經濟活動考量的重要因素之一。

蔡佳穎／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。