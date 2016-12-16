〈時評〉美中台平衡面臨考驗

蔡川熱線後，中國解放軍立刻展開第二次「遠海訓練」，以繞行台灣的軍機突破第一島鏈，而在美國總統當選人川普脫口說出為何要遵守「一個中國」原則後，中共的挑釁動作，對台美施壓的力道，將會與日俱增。



美中台之間，向來處於一個大三角的動態平衡架構，一旦其中一角偏弱，或是用力過猛，連帶會影響其他兩角產生變化。對美中而言，就是在一個中國架構下，維持彼此經貿關係，對美台而言，除了經貿外，更重要的是台灣關係法對台軍售的保證。



美國向來是以自身利益為最大考量，不論對中國，或是台灣，均是抱持此項原則。而售予台灣軍事武器，除了可以確保經貿利益外，更重要的是，符合美國的戰略目標，也就是將台灣、日本等國家，視為第一島鏈，牽制中國直接出兵到太平洋島嶼上。



解放軍的「遠海訓練」，其實近年來就開始規畫，但短期之內，連續兩次舉行類似的演訓，各界的解讀是，第二次是衝著川蔡熱線而來，共軍繞飛台灣，宣示對台的主權地位，同時，若是搭配中共軍機搭載長劍十巡弋飛彈，從宮古上空發射，正好可以直擊第二島鏈的關島。



中共此舉正暗示著美國，解放軍具有直接攻擊美國海外領土的作戰能力，雖然美國目前為止，未對中共遠海訓練發表正式談話，不過，從過去幾個月以來，美方艦隊航行南海，雙方其實都在試探對方的軍事與外交底線。



川普這次挑明講出，美國未必要遵守一個中國原則，不論是否將台灣視為與美中談判的籌碼，但某種程度來說，原本大三角的平衡態勢已經悄悄出現變化，由於外界一般評估，中共現階段仍不至於直接摃上美方，因此，中國報復的對象，很可能指向台灣。



中共欺壓台灣的手段很多，包括不讓台灣參與國際組織，甚至可以拔掉台灣的邦交國，但這也可能引起國際輿論的關注與譴責，因此，中共近期內最可能採取的作為，就是不斷透過軍機繞台，間接向台美施壓，促使美中台回到原本的平衡關係上。

(作者李平華，資深媒體人)