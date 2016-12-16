瑪利歐手遊今開放下載！ 《超級瑪利歐酷跑》正式登上iPhone

瑪利歐終於登陸 iPhone！日本老字號遊戲公司任天堂(Nitendo)於台灣時間今(16)日凌晨正式在 iOS 系統Apple Store上架經典手機遊戲《超級瑪利歐酷跑》(Super Mario Run)，iPhone用戶目前只要進入Apple Store就能看到《超級瑪利歐酷跑》付費應用程式，購買價格為 9.9 美元(約新台幣300元)。

《超級瑪利歐酷跑》是「瑪利歐之父」宮本茂在今(2016)年蘋果iPhone 7秋季發表會時宣布的，專供蘋果手機用戶下載的遊戲，超級瑪利歐可說是六、七年級生的共同回憶，遊戲未上市前就引發網路熱議。

《超級瑪利歐酷跑》設計為單手操作，玩法就如同傳統的瑪利歐一樣，瑪利歐會自動往前跑，玩家只要用一根手指頭，透過觸碰螢幕完成不同動作，包括跳躍、大跳躍和旋轉攻擊等。

《超級瑪利歐酷跑》共有3種遊戲模式，包括傳統的「世界巡迴」模式，可以一邊破關一邊蒐集金幣，第二種「奇諾比奧拉力賽」60秒對戰模式則可以讓其他玩家以鬼魂的形式呈現在你的遊戲當中，挑戰彼此的紀錄，第三種「建造王國」模式則是讓玩家打造自己的蘑菇王國。

玩家除了可以選擇瑪利歐這個角色外，也可以選擇像路易、奇諾比奧（蘑菇人）、耀西等其它角色，不同的主角相對的遊戲技能也會不同，玩家可以多加嘗試。

不過如果想要玩《超級瑪利歐酷跑》，手機要有足夠電力，還要有網路吃到飽的服務，因為無法在離線的狀態下玩遊戲，任天堂回應指出，由於這款遊戲希望能確保用戶使用時的安全，同時也為確認用戶的購買身分，因此才決定使用這個機制。

如果還不確定要不要購買此一遊戲，你也可以先下載免費的試玩版，覺得不錯之後再購買完整版，先前各地的Apple各國的Apple Store也已經開放用戶在 iPhone上試玩，讓不少等不及的用戶們搶先一「玩」為快。

《超級瑪利歐酷跑》目前率先於iOS平台上推出，明年才有望在Android的Google Play上釋出。