Ford Focus EcoBoost® 180 盡享直覺操駕樂趣

FORD全球暢銷車款Ford Focus以時尚的外觀造型及豐富智能科技配備，受到千禧世代購車族群的熱愛。Ford Focus EcoBoost 180五門汽油頂級運動型，更以強勁豐沛的動力，獲得看重車輛性能的消費者芳心。全新2017年式Ford Focus五門汽油頂級運動型，再升級最新SYNC 3娛樂通訊整合系統與全新鯊魚鰭式天線，為消費者打造智慧與時尚兼容的用車生活。

2017年式Ford Focus EcoBoost 180五門汽油頂級運動版搭載最新SYNC 3娛樂通訊整合系統，提供更直覺、更快速的語音辨識與觸控能力。8吋的電容式LCD彩色觸控螢幕提供繁體中文介面；使用者可輕鬆指觸拖曳縮放、滑動頁面及點選所需的功能，體驗如智慧型手機般靈敏及便利的操作。此外，透過車用電腦與智慧型手機連結，駕駛者雙手無須離開方向盤，即可輕鬆聲控傳達指令，包含撥打及接聽電話、回撥未接來電、聽取語音留言、閱讀及回覆簡訊。

SYNC 3 同時支援Apple CarPlayTM及Andriod Auto，車主只需使用支援Apple CarPlay的iPhone 手機，並以傳輸線連結車內USB插槽，即可透過Siri聲控操作訊息、電話功能、Apple Maps、Apple Music以及部分由第三方所開發的智慧型手機程式如Spotify及KKBOX。用車人可隨心撥放手機中最愛的音樂播放清單，搭配Ford Focus EcoBoost 180五門汽油頂級運動版所標配的Sony音響系統，透過9支環艙臨場感揚聲器，盡情享受與朋友的每一趟公路旅行或偶爾獨自馳騁的快樂。