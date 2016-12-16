期交所「三足鼎立」的商品發展策略 帶領臺灣期貨市場航向期貨新紀元

臺灣期貨交易所16日成立滿20年。期交所自1996年12月16日成立籌備處迄今20年間，在主管機關金管會的支持、全體同仁努力及期貨業協力推動下，獲致大幅進展，不僅主力商品臺指選擇權位居亞洲第三大指數選擇權契約，首檔匯率類商品—人民幣匯率期貨亦超越其他交易所同類商品，成果斐然。在邁向下一個20年之際，期交所董事長劉連煜宣布，積極發展國內股價指數、國外股價指數及匯率類商品，立穩「三足鼎立」發展策略，並預計於明年5月上線盤後交易新制度，建構國際化及幾近全天候的交易新平台，帶領臺灣期貨市場航向期貨新紀元。

臺灣期貨市場自第一項期貨商品-「臺股期貨」上市( 1998年7月21日)後，陸續推出其他股價指數類、個股類、利率類、商品類的期貨與選擇權商品；去年7月，更向前邁開大步，陸續上市首檔的匯率類商品-「人民幣匯率期貨」，及首檔境外指數期貨商品-「東證期貨」，目前共上市26種商品，總計有近300項商品在期交所掛牌交易。同時，2015年臺灣期貨市場年度交易量逾2.6億口，創下歷史高峰。在各項商品表現方面：臺指選擇權於指數選擇權契約全球排名第5、亞洲第3，其中臺指選擇權一週到期契約更為全球週選擇權商品第1名；臺股期貨於指數期貨商品全球排名第17、亞洲第8；期交所在全球78家交易所中，為第19大衍生性商品交易所。

期交所第一個20年，已奠定良好的發展基礎，未來將在此基礎之上，擘劃全新的商品、制度及資訊三大面向發展戰略。說明如下：

第一、從國內股價指數類的商品發展主軸，轉變為「三足鼎立」的商品發展策略：

(一)過去20年的臺灣期貨市場商品發展軌跡：

1.1997年到2002年草創時期中，期交所推出臺股相關指數商品(臺股期貨、電子期貨、金融期貨、小型臺指期貨、臺指選擇權)為臺灣期貨市場奠下堅實的發展基礎；2003年到2007年這段成長時期，自股價指數類商品跨足至非指數商品，推出第一項非指數型商品—個股選擇權、第一項商品類商品—美元計價黃金期貨，擴增期貨商品範疇。

2.2008年到現階段為新商品推陳出新時期，加速商品種類的多元化，包括新臺幣計價黃金期貨及選擇權、個股期貨、加掛臺指選擇權及小型臺指期貨一週到期契約、ETF期貨及選擇權、首宗匯率期貨—人民幣匯率期貨、首宗境外指數商品—東證期貨，及接續推出人民幣匯率選擇權、印度Nifty50股價指數期貨、歐元兌美元及美元兌日圓匯率期貨等，以多樣化的新商品帶動市場成長。

(二)未來商品面發展策略：過去臺灣期貨市場發展軌跡，係以國內股價指數類商品為基礎，並逐步擴展至其他非指數類商品。衡諸全球衍生性市場無疆界之發展趨勢，各項匯率期貨商品、引進境外知名指數商品，可發揮金融進口替代功能。因此，值此20周年之際，期交所亦確立未來商品規劃的「三足鼎立」發展策略(a three-pillar strategy)，包括：國內股價指數類、匯率類，及境外指數類商品等三大主軸。未來將在這三大主軸上，持續開發符合市場需求的新商品，期望為臺灣期貨市場持續注入新的成長動能。

第二、從交易及結算效率的制度革新，到推動盤後交易新制等幾近全天候交易：

(一)過去20年臺灣期貨市場制度發展軌跡：期交所歷經第一個十年的快速成長，在2006年臺灣期貨市場交易量首度突破1億口，為提升市場交易效率，期交所自2007年起推出多項新制度，包括期貨商品引進造市制度、鉅額交易、盤前資訊揭露、新增一定範圍市價委託、股票選擇權履約價格間距新制、期貨市場遇證券市場暫停交易處理措施、期貨商辦理買賣申報整批撤銷作業等交易制度，及當日沖銷減收保證金、SPAN整戶風險保證金、有價證券抵繳保證金等結算制度，大幅提升臺灣期貨市場之交易及結算效率。

(二)未來的制度面發展策略：由於許多國外期貨市場交易時間均超過20個小時，提供幾近全天候交易的交易平台，期交所為提供交易人更長時間的避險及交易管道，逐步、漸進地延長交易時間。以往包括國內股價指數等主力商品，均交易至下午1時45分止；但自2015年起，延長陸股ETF期貨交易時間後，目前包括陸股ETF期貨及選擇權、匯率類商品及黃金類商品均交易至下午4時15分；另外，今年11月上市的印度Nifty50期貨，交易時間至下午6時15分，以涵蓋標的市場交易時間。在有前兩次延長交易時間經驗後，期交所更積極規劃建構盤後交易平台，即於一般交易時段收盤後，開啟盤後時段交易，盤後交易時間一律交易至隔日凌晨5時。盤後交易平台預計於明年5月上線，上線初期將掛牌臺股期貨、小型臺指期貨、臺指選擇權、人民幣匯率期貨及選擇權及其他匯率商品，並可望再加入新的國外知名指數商品(如道瓊或標準普爾(S&P) 500股價指數期貨)。透過盤後交易制度的實施，提供交易人如國外期貨市場一樣、幾近全天候的交易平台，推動臺灣期貨市場邁向一個新的國際化里程碑。

第三、打造第5代高速交易系統，持續提升臺灣期貨市場交易平台的高撮合度及高穩定性：

交易系統向來為期貨市場交易之中樞神經，期貨市場價格瞬息萬變，避險需求日增，為使交易人在最短時間內取得交易的價量行情，並完成交易，衍生性商品交易平台的高撮合能力、高穩定性，已成為交易系統必備要件。推陳出新的交易策略，也敦促系統平台提供相應的撮合速度，以吸引更多資金與動能入市，形成市場正面循環。

期交所在2012年上線第4代交易系統，尖峰處理容量每秒升速至24,000筆，上線以來，得以應付全球資本市場波動變化，屢創交易量新高。為持續提供臺灣期貨市場最新且最完善的資訊系統及備援作業，期交所積極打造第5代交易系統，不僅新增連線備援機制，確保期貨商資訊運作不中斷，尖峰處理容量每秒再升速至48,000筆。期交所期望，透過新一代交易系統使整體期貨市場交易效能提升，能為期交所、期貨商及交易人創造三贏局面。

期交所過去20年的努力，將是下一個20年飛躍的基礎。期交所自成立以來一路開創臺灣期貨市場，持續提供符合市場需求商品、調整交易及結算機制及提升系統效能，以達到「活絡期貨交易，服務實質經濟」的目的，為讓交易人、期貨業者與期交所達到三贏的局面。現今衍生性商品市場無疆界別的特色，國際間競爭愈來愈激烈。面對國際交易所的激烈競爭，期交所絲毫不敢鬆懈，在邁向下一個20年之際，期交所宣示將以務實穩健的步伐，推動盤後交易於明年上線，期使臺灣期貨市場在商品、制度效率不斷提升下，再創下一個高峰！