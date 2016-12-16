富邦VIX 專業法人級的投資配備

過去投資人若想投資VIX相關期貨或ETF，需要赴美開戶或透過國內券商的複委託帳戶投資，甚至需具備專業投資人（PI）資格才可買。富邦標普500波動率短期期貨ER指數股票型期貨信託基金經理人楊邦珩指出，VIX期貨ETF向來為專業法人避險的絕佳工具，因其高波動度的特性，只要在資產組合中配置小部分VIX期貨ETF，即可發揮避險甚至增益的效果，12月19日起募集的富邦VIX（股票代號：00677U），讓一般投資人也能享有專業法人級的投資配備。

富邦VIX追蹤的標的指數為「標普500波動率短期期貨ER指數」，直接投資近月、次近月VIX期貨。以標的指數之指數值，考慮應計費用後，計算近三年之年化波動率約為70.59%。依據期信基金風險等級分類的衡量標準，該ETF風險等級屬於高波動度。楊邦珩說，波動度越高的商品，越適合搭配策略操作，因此VIX期貨ETF深獲法人青睞，當股市波動加大時，靈活操作VIX期貨ETF，可強化投資組合效率。

舉例來說，在2007年至2016年11月期間，若在VIX指數值位於19之上且5日年化波動率向上突破200%時，採取VIX期貨避險策略，在降低投資組合中股票部位的同時，買進20%VIX期貨，待VIX指數下降至19以下或5日年化波動率率下降至200%以下時賣出VIX期貨，長時間下來的投資組合報酬率可達162%；相反地，若都不採取VIX期貨避險的話，投資組合報酬率則僅84%，顯示VIX期貨不僅達到避險功能，甚至能幫投資組合增益。