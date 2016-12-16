農委會產銷履歷十年有成！台畜、金大展好物

行政院農委會推動的產銷履歷制度走了十年，如今消費者可在全台超市或量販店購買到有產銷履歷的食材，外食族群也可在全台525家溯源餐廳吃到以產銷履歷食材烹煮而成的健康安心餐點。

為慶祝產銷履歷十年有成，行政院農委會14日舉辦成果發表會暨下午茶會，除了展示國內產銷履歷達人的產品，更有利用這些食材所製作的精美下午茶點。除了農委會主委曹啓鴻與會，連續6年擔任產銷履歷農產品代言人的飲食旅遊作家葉怡蘭亦來共襄盛舉；葉怡蘭表示，希望消費者端能給予更多重視食安與產銷履歷業者鼓勵，讓產銷履歷制度更能獲得落實。

這次獲獎的產銷履歷達人當中，台畜公司的產銷履歷畜肉品與金大畜牧場雞蛋受到許多關注。台畜公司重視食品安全，一向走在政策前頭。早在農委會2006年推動產銷履歷制度的前三年，台畜就投入大量資源建置資訊系統與做檢驗，堅持藥物殘留零檢出，光檢驗藥殘與微生物一年就燒掉百萬台幣。台畜品研部副總黃存后表示，未來還會擴大藥殘檢驗項目，以提供給消費者最安心的履歷肉品。

圖說：台畜品研部副總黃存后 （記者施家恩／攝影）

畜產品的產銷流程比農產品複雜的多。黃存后舉例，從進貨開始，至屠體冷卻、屠體大分切、小分切，以及不同批次的履歷肉品須分開存放，須犧牲很多冷凍庫空間來存放這些小量多樣的肉品，不同端資訊的整合也是挑戰，如此一來，成本也因此提高。

黃存后也表示，儘管加工肉品的產銷履歷建置極為複雜困難，但台畜仍咬牙成功克服挑戰，自我期許甚嚴，儘管肉品歷經數次加工，仍可追溯至上游，為食安加一層保障。

黃存后指出，台畜自有品牌履歷豬肉目前頗受市場歡迎，除了在台灣好農、台畜門市販售，加工產品也供應國內廣大零售連鎖超市。

達人展示品還有金大畜牧場的雞蛋。在農委會首推產銷履歷制度的時候，金大畜牧場就立即響應。位於彰化縣二林鎮的金大畜牧場，已走過50個年頭，期間引進電腦全自動管理系統，後來交棒第二代黃惠娟經營。

圖說：金大畜牧場長黃惠娟（記者施家恩／攝影）

黃惠娟表示，金大以全素飼料餵養雞隻，包括添加許多益生菌，來調整雞隻的腸胃道，蛋白更濃稠，飼料更加入海藻，培育出富有DHA的「優品蛋」；純素餵養方式讓雞蛋沒有腥味，因此深受須大量使用雞蛋的早午餐業者歡迎。

黃惠娟指出，除了供應國內知名早午餐業者，產銷履歷雞蛋也在全家便利商店、7-11、以及有機超市販售。市場對產銷履歷雞蛋的需求也一直持續成長中。

圖說：經國管理學院餐旅管理系師生，演出產銷履歷午茶上菜秀。（記者施家恩／攝影）

圖說：農委會主委曹啓鴻（左10）偕同產銷履歷獲獎達人全體合照（記者施家恩／攝影）