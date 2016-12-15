核災醬油包29款竄全台 下架超過4萬件

食藥署今（15）日下午公布最新核災區食品稽查結果，又發現3款納豆為核災區製造的醬包，截至今天全台共有29款、共4萬3043件違規產品遭下架回收。



衛福部食藥署13日起在全台22縣市啟動「日本食品標示查核專案」，3天來共出動782人次，查核645家次通路商，並針對大宗輸入日本食品之進口業者，派員實地查核86家。

食藥署下午公布最新稽查結果，又發現3款納豆核災區製造醬包，來自於柏泓企業有限公司「蒜山水戶納豆」的醬油包和芥末包，來源製造地為「千葉縣」，業者已立即下架，目前下架數量為8947組，經查該產品主要販售地點為日系百貨超市。

食藥署說明，裕毛屋企業股份有限公司昨（14）日再自主通報「道產黑納豆」、「道產大粒納豆」、「道產小粒納豆」內醬油包之製造商產地證明文件為千葉縣，另「中田園十勝產黑豆納豆」、「中田園十勝產大粒納豆」及「中田園玲丸子小粒納豆」內醬油包之製造商產地證明文件為茨城縣，今日新增通報「武田 迷你糙米胚芽小粒納豆」內醬油包之製造商產地證明文件為千葉縣，截至目前為止，裕毛屋違規產品共有12項，販售地點都是該公司營運的3家分店，問題產品已全面下架4198盒。

根據食藥署統計，截至15日下午，全台共有29款、4萬3043件遭下架，違規產品以納豆內附的醬油包、芥末包占大宗，另有番茄火鍋湯底及炊飯元素湯汁包；其中，12項產品輻射檢驗結果皆為未檢出，17項仍在送驗中。



食藥署呼籲，除業者應自主清查販售的日本產品產地，如有疑似來自5縣市（福島、群馬、櫪木、茨城、千葉）產品就應立即下架，消費者購買前也應檢視產品是否有中文標示，如無中文標示則可能為未經食品查驗程序的「水貨」，可打全國食安專線1919檢舉，可依食安法開罰新台幣3萬到300萬元。