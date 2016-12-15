台北國賓雞鳴又報萬家春 精選外帶年菜與年節禮盒

歲末將至，春節歡喜氣氛愈顯濃厚，在這闔家團圓的重要佳節，台北國賓大飯店集結精心規劃多款年菜組合與單點年菜，提供新鮮現做多樣美味，讓您於年節期間輕鬆外帶五星飯店佳餚。行政總主廚林建龍保留傳統粵菜風味，精巧烹調頂級食材，推出「粵式年菜套餐」和「川味年菜套餐」各限量100套；即日起接受外帶年菜預訂，2017年1月15日前預購付款可享年菜套餐9折優惠，限量100套。

為因應消費者春節團圓及年節送禮的需求，台北國賓大飯店特別集結五星主廚的精采手藝與經典料理，備妥多款中西式新春年節伴手禮盒，讓您於新春時節送禮自用皆宜！中式禮盒推出匯集頂級臘腸、肝腸、干貝XO醬2瓶的「極品禮盒」；年年熱賣的「步步高升禮盒」為結合好彩頭及桂圓黑糖年糕鹹甜兩款；囊括頂級海味的「干貝XO醬禮盒」；滋補養生又養顏美容的「杏汁燕窩」；共有原味、楊桃、草莓、鳳梨等四種口味的「牛軋糖禮盒」；囊括12款手作幸福好味道的「手工餅乾禮盒」；完整保留下最豐饒飽滿滋味的「味吉果乾禮盒」。

台北國賓大飯店每組外賣年菜套餐均附贈二個保溫提袋，兼具俐落收納與恆溫設計，貼心設計響應環保概念；年菜盛裝容器則體貼主婦，選用耐高溫的安全微波器皿，直接微波即可享用氤氳熱騰的年菜大餐。