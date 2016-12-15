紀博偉：台法科技的結晶！法國無人駕駛電動車裝上台灣心臟

由法商Navya Technology公司與臺灣廠商喜門史塔雷克(7 StarLake)共同合作推出擁有「台灣心臟」的「無人駕駛電動車」，15日正式在台北宣佈進軍亞洲市場，明年10月可望在高雄試營運。法國在台協會主任紀博偉與Velodyne LiDAR的亞太銷售總監翁偉皆出席見證這由商用變成客用的無人駕駛電動車之重要里程牌。

法國在台協會主任紀博偉致詞時表示，Navya的科技非常符合臺灣城市與機構的需求，它不只是法國的產品，而是結合台法科技的結晶，運用了喜門史塔雷克的關鍵技術才能創造出如此高安全性的生態智慧交通工具。目前已經與高雄市交通局進行協商，正在為2017年在高雄舉辦的生態交通全球盛典(EcoMobility World Festival)做準備。

Velodyne LiDAR亞太銷售總監翁偉致詞時說，Navya 之所以重要，是從2005年開始做無人車到今年11年，這是第一個載客的無人車，它是一個重要的里程碑；過去，無人車做的都是商業或工業應用、規模小，只有Navya做到真正的「載人」。

高雄市交通局副局長張淑娟表示，無論是在台北、高雄或是在全世界很多的城市，都要面臨三個問題，首先是「塞車」、其次是「安全」，再來是「污染」。除了這三個問題之外，我們還必須重新思考、定義「交通」。過去民眾出門之前都會去選擇是要開車還是搭公車、坐捷運還是騎機車，好像只有這幾個選擇而已。可是我們後來慢慢發現，這些都是生活習慣的選擇。

張淑娟接著說，2015年我們爭取到「生態交通全球盛典」，所以我們才會想要針對生活習慣去做些改變，市民對交通的選擇應該不是一個唯一的選擇。而是要讓市民可以透過生活習慣的改變，讓交通更具生態概念。

喜門史塔雷克總經理丁彥允表示，車子預計在6月引進台灣，再找一個適當的地點試乘，而目前的目標是10月的生態交通全球盛典，也就是哈瑪星特區為試辦地點。

丁彥允進一步的說，未來還規劃與其他縣市合作，如台中市的幾個經貿園區、桃園航空城與機場，還有其他幾個縣市，都會把無人駕駛電動車導入。

Navya 商用無人駕駛電動車概念影片：