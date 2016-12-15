葉門內戰平民誤擊頻傳 美減碼售阿軍武器

在南北葉門發生內戰後，沙烏地阿拉伯帶著埃及、阿拉伯聯合大公國、科威特、卡達、約旦、蘇丹和巴林等8國聯軍介入戰爭，讓內戰的局勢更為複雜，然而，因為沙國的動武頻繁造成平民傷亡，美國政府在今(15)日作出減少對沙國軍售的決議。

一名五角大廈的官員指出，由於沙國對葉門進行空襲時經常造成平民死傷，美國已決定停止供應精確打擊武器給沙國，歐巴馬的行政團隊也對頻繁的空襲失誤表達了關切。

今(2016)年10月，沙國意圖對伊朗支持的胡塞武裝叛軍進行的的一次空襲失誤，造成一場葬禮上的140人隨死者陪葬，這是對平民攻擊事件中，死傷最嚴重的一次，這造成美國國安會發言人Ned Price直接警告沙國，美國說好的援助「並不是一張空白支票」，可以放任沙國為所欲為。

然而，即使減少軍援的醜話說在前頭，美國依舊表示將持續提供沙烏地阿拉伯情報，以幫助沙國控管與葉門綿長的國界，美國同時也會繼續協助沙國訓練飛行員，以降低可能的平民誤炸事件。

除此之外，雖然精確打擊武器的交易將被暫停，美國與沙國之間一筆超過3億美元的武裝直升機貿易將會維持不變，同時不變的還有另一個事實，那就是沙國依然是美國在中東地區最穩定的盟友，長期支持美國政策的沙國勢必還是會取得美國在其他領域的承諾。

自從南北葉門的內戰開打以後，這個中東地區最貧窮的國家之一已經有上千人喪命，另有接近300萬人流離失所，而隨著胡塞武裝組織攻陷首都薩那，由Abdrabbuh Mansour Hadi領導的民選政府被迫南遷到南部第一大城亞丁。

領導聯軍的沙烏地阿拉伯面對外界質疑時，通常全盤否定攻擊平民，指稱他們盡一切努力避免攻擊平民，不過類似事件還是層出不窮。