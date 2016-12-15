進補過頭 狂嗑麻辣鍋 抽菸 當心罹患「化膿性汗腺炎」

身上若常有大面積的爛痘，且流湯流膿，合併疼痛、癢、燒灼感的毛囊炎或化膿、豆狀大小的紅色結節，恐是一種慢性反覆發作的皮膚病症，應盡快至皮膚科就診。醫師表示，嚴重極有可能進展為大面積的損壞，甚至會引發蜂窩性組織炎或敗血病，呼籲患者千萬別輕忽。

今年22歲的唐姓大學生，高中三年級發現腋窩處和臀部出現不斷反覆發炎和紅腫的現象，導致上課無法久坐，疼痛難耐。大二那年，腋窩的發炎越發嚴重，平日因長期化膿導致流血與組織液產生，T-shirt 腋下方永遠都有洗不完的黃色殘留汙漬。更令他難以忍受的是，睡覺時因腋窩發炎化膿嚴重，翻身都會疼痛不已，擔心長期流血和組織液流出，甚至使用過衛生棉墊來吸附血流。

大多患者在發病初期時，會誤以為只是一般的痤瘡、粉瘤或「釘仔」，卻不知道自己罹患的是一種慢性反覆發作的皮膚病－化膿性汗腺炎(Hidradenitis suppurativa，簡稱為HS)。化膿性汗腺炎與一般青春痘不同之處在於發生的身體部位。此外兩者雖然都可產生紅色結節，出現化膿與疼痛，但化膿性汗腺炎會持續進展到不只是單一病灶，而是結節間會像地道一樣互相連通，此稱「竇道」或「瘻管」，雖表面看似散在的毛囊發炎，實則皮膚內面都為相連通的壞死組織及膿瘍，若不盡快就醫，恐會引發蜂窩性組織炎或敗血病，呼籲患者不可輕忽，必須正視且盡早就醫，才能降低後續併發症風險。此外不治療反覆發炎後皮膚外觀會形成不可逆的疤痕。

台大醫院皮膚部廖怡華醫師指出，化膿性汗腺炎在台灣盛行率約0.05%，女性罹病機率多於男性三倍，最常發生20-50歲之成人。其致病原因不明，可能為遺傳或荷爾蒙有關，但值得注意的是抽菸、肥胖和高糖或重口味飲食都是誘發化膿性汗腺炎的高危險因子，誘發疾病機率提高了12.5倍和2.4倍！

化膿性汗腺炎病灶多集中於腋下與會陰生殖部、乳房下方、臀部與鼠蹊部之皮膚摩擦處，發炎部位一般會出現皮膚疼痛、結節與癤瘡，嚴重者病灶處會不斷滲出膿血而產生異味，甚至有男性病患包尿布、使用衛生棉墊來吸附血流，病灶處傷口疼痛也會導致行動不便、坐立難安，影響工作與生活品質，除此之外，傷口疤痕外觀上會給患者帶來極大的心理障礙，讓患者不敢面對人群。

目前治療方式，廖怡華醫師表示，處於第一期和第二期患者可使用抗生素或是口服A酸進行治療，但此治療可能出現抗生素因反應不佳或無法耐受，及考量口服A酸對育齡女性的致畸胎性。因此已進展至第二期以上對口服抗生素三個月以上無效的病患，建議可使用生物製劑穩定並控制病情。而第三期患者已成為廣泛性的膿腫與硬化性的疤痕組織，建議外科治療，以開刀進行引流清瘡或是切除補皮，以幫助受侵犯的區域痊癒，術後定期追蹤，亦可搭配生物製劑控制病灶復發。

廖醫師表示，患者平時保持健康的體態和生活方式，才能降低發炎的風險，例如：穿著較寬鬆之衣物，避免過度暴露於濕熱的環境中，嘗試減重與戒菸，調整生活飲食，避免辛辣重口味、高糖飲食及乳製品。罹患化膿性汗腺炎並不可怕也不可恥，鼓勵患者保持正向的態度積極面對，早期診斷與治療可幫助控制疾病與預防新病灶發展，呼籲患者勿拖延至病情惡化才就醫，接受治療後也仍需定期追蹤，千萬不要掉以輕心！