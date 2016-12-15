1/27台北喜來登 宴會廳廚戲夜【金雞喜遊樂】

傳統生肖文化中，「雞年」被賦予「吉利」之寓意，而每逢農曆春節，遊樂園往往是家族出遊走春的熱門景點，為讓賓客留下難忘的春節回憶，台北喜來登宴會廳於106年1月27日除夕夜當晚，將以「金雞喜遊樂」為題，邀您在歡笑中迎接嶄新的一年。今年宴會廳將打造一座夢幻遊樂園，帶全家大小一同重返童年回憶，現場除有遊樂園場景外，特別設有拍照區讓全家留下充滿紀念性的團圓照，精心佈置的宴會廳，每個角落都值得您細細玩味。表演舞台區則以炫目的激光水鼓秀熱鬧開場，闔家齊聚樂融融，另更準備多樣精彩奪目的演出！此外，高潮迭起的抽獎活動同樣令人屏息期待，獎項包括台北喜來登客房住宿券、餐飲禮券及各項精采好禮，每桌用餐賓客將獲贈賀歲禮兩份，好吃好玩還有好禮的廚戲夜，座位有限，請即早訂位以免向隅。

「金雞喜遊樂」繽紛遊樂園，重返童年的美好時光

每年的除夕圍爐為台北喜來登新春時節的重頭戲，宴會廳以五星級精緻菜餚與精采的表演活動深獲青睞，全家可在此團聚共享天倫，許下新年新希望！今年除夕夜以「金雞喜遊樂」為主題，走道上呼應而生的祝福語「爆竹一聲除舊歲」爆米花兌換處、「時來運轉馬上行」享有旋轉木馬遊戲、「一馬當先迎新春」獲得喜來登木馬吊飾乙份、「氣勢如虹慶團圓」小丑折氣球現場表演，祈願每位貴賓都能事事順心如意，各種互動遊戲攤位，讓您能盡情享受親子同歡的樂趣。此外，舞台區更是準備精采絕倫的表演邀您共賞，開場秀「激光水鼓秀」以振奮人心的節奏，為即將到來的一年擊出好運；緊接著將有抒情搖滾樂團帶來一首首動人的歌曲，讓您沉醉在悠揚的音樂中；充滿驚奇與歡樂的魔術表演，將在席間帶來吸睛指數破表的舞台震撼，溫馨除夕夜晚，邀您與家人團圓共聚台北喜來登，一同迎接嶄新的一年！

「金雞喜遊樂」邀您闔家共饗 品味五星佳餚

台北喜來登宴會廳於除夕夜推出精緻桌席料理，廚師們以精湛手藝將新年的祝福與展望融入菜餚，為每位賓客迎來好彩頭。大廳區以「蔥烤粒鮑炆海參」、「明爐起司焗大蝦」、「花膠瑤柱常年青」等菜色驚艷味蕾，包廂區則有「黑松露清蒸活龍蝦」、「一品砂鍋桂花雞」等頂級海鮮入饌，台北喜來登結合傳統與創新，為闔家呈上五星級的味覺饗宴。