希特勒舊居成「新納粹」聖地 奧地利政府取得產權恐拆

隨著「新納粹」的崛起，跟希特勒有關的舊事物也變成這些極右狂熱份子崇拜的目標，這讓希特勒的出生國奧地利處於一個非常尷尬的局面。

希特勒出生地、奧地利因河畔布勞瑙市(Braunau am Inn)的一名教師Josef Kogler指出，他常常見到來自歐洲各地的人特別來到這裡，不為別的目的，就是為了「憑弔」希特勒。

由於希特勒以德國總理的身份發動二次世界大戰，許多人常常誤以為希特勒是德國人，其實不然，希特勒於1889年出生在因河畔布勞瑙市，是土生土長的奧地利人，他出生的那棟平房現在則屬於一名叫做Gerlinde Pommer的太太。

長久以來，奧地利政府採取的作法是以每個月5000歐元的租金「租用」這棟房子以進行控管，避免新納粹份子使用，不過如果想要一勞永逸地讓這個「納粹主義聖地」消失，勢必需要取得這棟房子的產權。

然而，Pommer太太不但拒絕出售這棟建築，也拒絕讓政府進行翻修，迫使政府需要藉由打出「徵收」這張牌才能取得產權，不過是否需要做到這一步，奧地利的國會激辯多年，才終於在近日下定決心，強徵這棟屋子，並給予Pommer太太一定的補償。

在租用期間，房子被借予當地慈善團體，除了用做日間照護中心外，也成為有特殊需求人們的工作坊，但是隨後因為Pommer太太拒絕變動房屋格局而被迫搬出，至於在取得產權後該如何處置該棟房屋，結論仍然未定。

以奧國內政部長Wolfgang Sobotka為首的一派希望將房屋直接拆毀，永絕後患，但是許多歷史學家建議，應將房屋改建為博物館或是文化中心，不只勇於面對奧地利曾經經歷過的納粹歷史，也能告誡後人不要步上戰爭的後路；另一些文化工作者也認為這棟房子屬於該地歷史文化的一部分，拆毀前應當三思。

現階段，當地政府面對大量前來「朝聖」的新納粹主義者，採取積極反對的立場，但是仍舊無法阻止前來的人潮，要拆毀還是要變成博物館，似乎還要經歷國內進一步的協商。